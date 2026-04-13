PM prende suspeito de envolvimento em roubo de caminhão e cárcere privado

Por PM/RO

Publicada em 13/04/2026 às 09h45

A guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da Polícia Militar de Rondônia realizou no último domingo (12), em Ariquemes, diligências após receber, via rede rádio, informações sobre um roubo de caminhão ocorrido em Rio Crespo/RO.

Durante a ação criminosa, além da subtração do veículo e da carga de minério, as vítimas foram mantidas em cárcere privado dentro de um contêiner por aproximadamente duas horas. Com base nas informações repassadas até o momento e análise das possíveis rotas de fuga, os militares intensificaram o patrulhamento, sendo posteriormente informado que o caminhão havia sido localizado na Linha Gaúcha por outra equipe policial.

Dando continuidade às buscas pelos suspeitos e pela carga, a guarnição identificou, no Setor Industrial, dois indivíduos com características compatíveis às repassadas. A fundada suspeita motivou a abordagem, momento em que foi constatado que ambos haviam saído recentemente de uma residência próxima.

Com percepção técnica e atenção aos detalhes, os policiais realizaram averiguação no imóvel, onde localizaram outros três suspeitos. No local, foram encontradas vestimentas semelhantes às utilizadas no crime, além de uma maleta de ferramentas reconhecida pela vítima como sendo de sua propriedade, reforçando os indícios de envolvimento dos abordados.

Durante as diligências, ainda foram localizados objetos com sinais de possível origem ilícita, incluindo um motor de motocicleta com numeração suprimida e peças de uma motocicleta. A ação integrada entre as guarnições, aliada à troca ágil de informações com outras equipes e reconhecimento por parte da vítima, resultou na condução de todos os envolvidos à UNISP, onde foram apresentados à autoridade competente. A atuação eficiente da Polícia Militar evidencia a importância do preparo técnico e pronta resposta à crimes graves, contribuindo diretamente para a manutenção da ordem pública.