Homem é esfaqueado após discussão de trânsito e Rolim de Moura

Por RondôniaNews

Publicada em 13/04/2026 às 09h30

Um desentendimento no trânsito terminou em violência e deixou um homem ferido na noite deste domingo (12) em Rolim de Moura.

De acordo com informações, a confusão começou após uma discussão entre envolvidos no trânsito, que rapidamente evoluiu para agressões físicas, envolvendo inclusive mulheres. Durante a briga, um dos participantes foi atingido por um golpe de faca na região da barriga.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local para controlar a situação e registrar a ocorrência. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.