Homem é esfaqueado após discussão de trânsito e Rolim de Moura

Um desentendimento no trânsito terminou em violência e deixou um homem ferido na noite deste domingo (12) em Rolim de Moura.
De acordo com informações, a confusão começou após uma discussão entre envolvidos no trânsito, que rapidamente evoluiu para agressões físicas, envolvendo inclusive mulheres. Durante a briga, um dos participantes foi atingido por um golpe de faca na região da barriga.
A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.
A Polícia Militar esteve no local para controlar a situação e registrar a ocorrência. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.
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