Polícia Militar prende acusado de violência sexual em Ji-Paraná

Por PM/RO

Publicada em 13/04/2026 às 09h15

A Polícia Militar de Rondônia demonstrou elevado grau de eficiência e comprometimento ao elucidar e prender, em poucas horas, um suspeito de violência sexual ocorrido na madrugada deste domingo, 12, no bairro Cafezinho, em Ji-Paraná.

A ocorrência foi registrada nas primeiras horas do dia, após a vítima relatar que, por volta das 04h, enquanto dormia em seu apartamento, foi surpreendida por um indivíduo que invadiu o local. Mediante grave ameaça com uso de uma faca, o agressor restringiu a liberdade da vítima e praticou violência sexual, além de exigir dinheiro durante a ação criminosa.

Depois de mais de duas horas aterrorizantes, a vítima conseguiu, em um momento de descuido do agressor, desvencilhar-se e fugir do imóvel, buscando ajuda de vizinhos, que prontamente acionaram a Polícia Militar.

De imediato, guarnições de radiopatrulha iniciaram diligências ininterruptas, realizando levantamentos, buscas em áreas estratégicas e coleta de informações que possibilitaram a rápida identificação do suspeito. A resposta célere e coordenada das equipes foi fundamental para o desfecho da ocorrência.

Por volta das 11h, ainda na mesma manhã, os policiais lograram êxito em localizar o indivíduo no bairro Parque dos Pioneiros. Ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito tentou evadir-se, pulando muros de residências, porém foi contido e preso após acompanhamento tático.

Segundo os policiais militares, o indivíduo é de nacionalidade venezuelana, e trabalhava em uma obra ao lado do apartamento da vítima. Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado à autoridade competente, permanecendo à disposição da Justiça.

A ação evidencia o preparo, a agilidade e o empenho da Polícia Militar no enfrentamento de crimes graves, reforçando o compromisso da instituição com a preservação da ordem pública e a proteção da sociedade.