Deputado Cássio Góis entrega equipamento destinado à manutenção de campos esportivos

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 08h57

A Associação Rolim de Moura Esporte Clube recebeu, na manhã deste sábado (11), a entrega de um trator cortador de grama destinado à manutenção de campos esportivos. A conquista foi viabilizada por meio de um termo de fomento firmado junto à Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Cássio Góis.

A viabilização do equipamento ocorreu através da articulação direta entre o gabinete do parlamentar e o Governo de Rondônia. O presidente da associação, Anderson Lins, expressou gratidão ao governador Marcos Rocha à equipe da Sejucel e ao deputado Cássio pelo suporte técnico e pela celeridade na execução do termo de fomento, que permitiu que o recurso chegasse de forma eficiente à ponta, beneficiando os desportistas locais.

O implemento, entregue no Estádio Municipal Cassol, terá um papel estratégico na conservação dos gramados da Associação Rolim de Moura. Durante o ato, o presidente Anderson Lins ressaltou que, além de atender às demandas do clube, o trator será utilizado de forma colaborativa para dar suporte a outras associações esportivas do município, otimizando o uso do bem público.

O deputado Cássio Góis, acompanhado pela vereadora Cida da Saúde, destacou a importância de investir em equipamentos que garantam a sustentabilidade das entidades esportivas. O parlamentar agradeceu a receptividade do clube e reforçou o compromisso do Governo de Rondônia, sob a gestão de Marcos Rocha, em fortalecer as parcerias que fomentam o esporte no interior do estado.