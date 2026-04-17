Obra na Estrada dos Periquitos reorganiza trânsito e amplia segurança

Por Jhon Silva

Publicada em 17/04/2026 às 12h02

Moradores que passam pela Estrada dos Periquitos já começam a ver as melhorias com obras de requalificação em andamento na zona Leste de Porto Velho. Mesmo com intervenções no tráfego durante a execução dos serviços, a proposta é reorganizar a via, melhorar a circulação e reduzir riscos para todos que utilizam o local.

A implantação de uma ciclovia ao longo da estrada cria um espaço próprio para ciclistas, separando o fluxo de bicicletas dos veículos. Com isso, diminui-se o risco de acidentes e garante mais tranquilidade tanto para quem pedala quanto para motoristas e pedestres.

Além disso, a construção do novo canteiro central contribui diretamente para a organização do trânsito. A divisão dos sentidos da via ajuda a evitar cruzamentos perigosos e conflitos entre veículos, tornando o trajeto mais seguro e fluido, principalmente nos horários de maior movimento.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, explica que a proposta da intervenção vai além da obra em si: “É uma obra simples, mas que vai impactar diretamente a vida de muita gente. Já iniciamos a parte de infraestrutura e iluminação, e em pouco tempo a população vai ter um espaço mais seguro e organizado.”

As melhorias também dialogam com outras intervenções já realizadas na via, como iluminação pública e calçadas, formando um conjunto que valoriza o espaço urbano e incentiva o uso mais consciente da cidade.

Para o prefeito Léo Moraes, a obra reforça o compromisso com a mobilidade urbana e a segurança viária. “Estamos reorganizando a cidade com planejamento, garantindo mais segurança para quem transita e mais qualidade de vida para a população. É um investimento que impacta diretamente o dia a dia das pessoas.”

Outro ponto importante é a fluidez no trânsito. Com a nova configuração da estrada, a tendência é que o deslocamento se torne mais rápido e previsível, reduzindo congestionamentos e melhorando o tempo de viagem de quem depende da via diariamente.

Bruno Holanda também destaca o uso do espaço pela população após a conclusão: “A ideia é que as pessoas possam usar esse espaço no dia a dia, seja para caminhar, praticar atividade física ou aproveitar com a família. Vai ser um ambiente iluminado e mais seguro, inclusive à noite.”

Com o avanço das obras, é natural que ocorram ajustes temporários no trânsito. No entanto, essas mudanças fazem parte de um processo necessário para entregar uma estrutura mais eficiente e segura para todos.

A expectativa é de que, com a conclusão, a Estrada dos Periquitos se torne um ponto de convivência e desenvolvimento na região, refletindo diretamente na rotina dos moradores e no crescimento do entorno.

“O resultado mais visível vem depois que a obra termina. Com o tempo, a região passa a crescer, novos comércios aparecem e o bairro ganha mais movimento. É um efeito que acontece aos poucos, mas transforma toda a área”, completa Bruno Holanda.