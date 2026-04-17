Homem é preso com drogas, arma e dinheiro em Ji-Paraná

Por PM/RO

Publicada em 17/04/2026 às 13h40

Durante patrulhamento ostensivo na manhã desta sexta-feira, 17, a Polícia Militar de Rondônia por meio de guarnições de radiopatrulha deslocaram-se ao bairro Residencial Carneiro em Ji-Paraná, após reiteradas denúncias de moradores sobre intensa movimentação de usuários em uma residência, situação observada há cerca de um mês. Em abordagens anteriores, usuários confirmaram a compra de drogas no local, indicando o morador como responsável.

Durante a ação, um indivíduo foi visualizado em frente ao imóvel e, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior da residência, desobedecendo ordem legal de parada e trancando o portão. Diante da fundada suspeita e do flagrante, foi realizada incursão tática, sendo o suspeito abordado ainda no quintal.

No interior do imóvel, que apresentava condições insalubres, estavam a companheira do conduzido e uma criança de 01 ano de idade. Durante as buscas, foram apreendidos R$ 1.653,65 em espécie, uma balança digital com vestígios de droga, seis porções de crack em sacola plástica, três porções da mesma substância em recipiente de vidro, um invólucro de cocaína e dois volumes de maconha.

Também foram apreendidos cinco aparelhos celulares, possivelmente oriundos de troca por entorpecentes, além de uma caixa de som e outros objetos de procedência duvidosa.

Em continuidade às diligências, os policiais localizaram, em uma chácara ao final da Rua T-23, uma pistola calibre .22 e sete munições intactas, arma utilizada para ameaçar usuários inadimplentes.

Diante do conjunto probatório, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à UNISP com todo o material apreendido, sendo-lhe assegurados os direitos constitucionais.

A ação evidencia o empenho da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na preservação da ordem pública.