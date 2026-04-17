Rolim de Moura promove Dia de Campo sobre café robusta para fortalecer a produção rural

Por Assessoria

Publicada em 17/04/2026 às 14h20

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), realiza nesta sexta-feira, 17, a partir das 07h30, na Linha 176, km 8,5, lado norte, o Dia de Campo do Café Robusta para cafeicultores. A iniciativa é voltada ao fortalecimento da produção rural e à disseminação de conhecimento técnico entre produtores do município e da região.

O evento tem como objetivo incentivar o aprimoramento das práticas agrícolas, contribuindo para o aumento da produtividade e da qualidade do café robusta amazônico, cultura de grande relevância econômica para Rolim de Moura e para o estado de Rondônia.

A ação integra as políticas públicas de incentivo ao setor produtivo, com foco no apoio à agricultura familiar e ao agronegócio local, por meio da difusão de tecnologias, inovação e capacitação no campo.

Realizado em propriedade rural do município, o Dia de Campo também evidencia, na prática, o potencial produtivo das lavouras locais, servindo como referência e estímulo para outros produtores, além de valorizar quem atua diretamente na atividade cafeeira.

A programação inclui palestras técnicas, bate-papo com especialistas e momentos de integração entre os participantes, proporcionando aprendizado sobre melhoramento participativo, contabilidade rural e avanços nos processos de colheita e pós-colheita do café robusta.

A programação contará com café da manhã e inscrição às 08h00, abertura às 08h30, palestra com o Dr. Enrique Alves às 08h45 sobre melhoramento participativo para robustas amazônicos, palestra com Ledinalva às 09h30 sobre contabilidade rural, bate-papo sobre plantio com Antônio e Josia às 10h15, palestra com o Dr. Enrique Alves às 10h45 sobre avanços na colheita e pós-colheita dos robustas amazônicos, formação da mesa de autoridades às 11h30 e, às 12h30, almoço.