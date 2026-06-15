Jade Picon surge com biquíni fininho nas cores do Brasil

Por Sandra Cotrim Ribeiro/IG

Publicada em 15/06/2026 às 11h37

A atriz e influenciadora Jade Picon, 24 anos, elevou a temperatura nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados do último domingo (14) ao compartilhar uma série de fotos usando um biquíni verde e amarelo, inspirado nas cores do Brasil.

Como de costume, a atriz fez questão de atualizar o bronzeado na praia, algo que já faz parte do seu dia a dia, desde que se mudou oficialmente para o Rio de Janeiro.

Na legenda da publicação, a atriz entrou no clima da Copa do Mundo e brincou com os fãs: "Me encontre assim até o fim da Copa". A postagem repercutiu e ganhou milhares de curtidas e comentários após algumas horas.

Além do biquíni verde e amarelo, Jade também apostou em uma camisa da Seleção Brasileira assinada pela Adidas. A peça esportiva, que tem se tornado um dos itens mais procurados pelos torcedores durante a Copa do Mundo, está disponível por R$ 399,99.

Assim como em outras ocasiões, a ex-BBB recebeu uma enxurrada de elogios nos comentários. "Com uma musa dessas o Brasil ganha", declarou um deles. "Maravilhosa", destacou outro. "Que beleza é essa?", disse outra usuária do Instagram ao se deparar com a postagem feita pela famosa.

Vale destacar que, embora mantenha sua vida amorosa longe das câmeras, Jade Picon namora André Lamoglia há cerca de um ano.

Ainda que prefiram ficar longe dos holofotes, os dois fizeram questão de aproveitar o Dia dos Namorados para praticar futevôlei na Praia da Barra da Tijuca (RJ), na última sexta-feira (12).

Desde que assumiram o relacionamento, no início deste ano, Jade e André costumam ser flagrados jogando nas praias cariocas. Nas redes sociais, eles também compartilham registros das partidas, mostrando que o esporte é um dos programas favoritos da dupla.

Jade Picon fala sobre novelas

Recentemente, Jade Picon esteve no Web Summit para falar sobre sua carreira como empresária e influenciadora no painel "Lights, Camera, Checkout". No evento, a queridinha dos internautas também comentou sobre sua trajetória como atriz.

"A atuação é uma das minhas grandes paixões. E meu último projeto que fiz foi uma novela vertical, que é uma tendência do mercado. Foi uma experiência maravilhosa; não é só uma nova forma de consumir conteúdo, mas também de criar", disse à CNN Brasil ao comentar sobre ter vivido Soraia em "Tudo Por Uma Segunda Chance" .

"Foi um desafio para todo mundo: eu, como atriz, o diretor, todos que estavam fazendo o projeto. Foi uma novidade", acrescentou Jade Picon. Em seguida, ao refletir sobre uma volta às novelas, a famosa foi um pouco mais misteriosa, mas deixou aberta essa possibilidade: "Veremos, talvez, quem sabe".