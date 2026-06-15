“Chega de romantizar invasão”, diz Bruno Bolsonaro Scheid ao defender regularização fundiária e segurança jurídica

Por Assessoria

Publicada em 15/06/2026 às 11h51

O pré-candidato ao Senado Federal por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid (PL), defendeu a ampliação das políticas de regularização fundiária e a garantia de segurança jurídica no campo como caminhos para reduzir conflitos agrários e fortalecer a produção rural no estado.

Ao abordar o tema nas redes sociais, Scheid criticou a normalização de invasões de propriedades e afirmou que a questão fundiária precisa ser enfrentada por meio de soluções institucionais e dentro dos marcos legais.

“Chega de romantizar invasão”, declarou o pré-candidato ao comentar episódios envolvendo conflitos pela posse da terra em Rondônia.

Segundo Bruno Scheid, famílias que necessitam de acesso à terra devem ser contempladas por políticas públicas estruturadas, com planejamento, regularização e apoio à produção. Para ele, a reforma agrária deve ser conduzida pelo poder público de forma responsável, garantindo segurança tanto para quem busca uma oportunidade no campo quanto para quem produz e investe no setor.

O pecuarista também ressaltou a importância da segurança jurídica para o desenvolvimento econômico do estado. Em sua avaliação, a previsibilidade das regras e o respeito ao direito de propriedade são fundamentais para atrair investimentos, gerar empregos e ampliar a produção agropecuária.

Scheid defende que o debate sobre a questão fundiária seja conduzido com responsabilidade e foco em soluções permanentes. “Quem precisa de terra merece reforma agrária. Quem trabalha, produz e investe também precisa ter seus direitos respeitados. O caminho é construir soluções que tragam paz, segurança jurídica e desenvolvimento para Rondônia”, afirmou.

A pauta fundiária tem sido um dos temas discutidos pelo pré-candidato durante sua agenda de pré-campanha, especialmente em encontros com produtores rurais, lideranças do setor agropecuário e moradores de diferentes regiões do estado.