“O uso de fake news contra nossa pré-candidatura ao Senado tem sido nosso maior adversário”, diz Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 15/06/2026 às 12h02

O uso de fake news contra a nossa pré-candidatura ao Senado, tem sido nosso maior adversário. E não é fácil combater as fake news e nem impedir que elas se espalhem, com manobras dos adversários. É seguir trabalhando e confiando que a verdade sempre prevalece”, disse a pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina.

Ela percorreu quase uma dezena de municípios no final de semana, concedendo entrevistas, dialogando com lideranças e a população. “Os adversários andam espalhando muita coisa, muita fake news e é importante desmentir cada uma, olhando no olho das pessoas, que nos recebem com muito carinho.

Essas fake news não colam em quem tem trabalho e o povo está de olho em quem cria e espalha mentiras”.

Segundo Silvia Cristina, “o tempo todo ficam pregando fake news ao meu respeito. Tentam me colocar que eu sou de esquerda, entram em minha vida pessoal, tentam desqualificar meu trabalho e espero que a justiça eleitoral tenha ferramentas para combater essas fake news, garantindo a lisura do pleito”.