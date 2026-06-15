Baixe o aplicativo do Ipam e agende consultas sem sair de casa

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 15/06/2026 às 12h02

A modernização dos serviços públicos já é uma realidade para os beneficiários do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (Ipam).

Disponível gratuitamente para smartphones, o aplicativo do instituto oferece uma série de funcionalidades que permitem ao servidor resolver diversas demandas sem precisar se deslocar até uma unidade de atendimento.

Por meio do aplicativo, os beneficiários podem consultar informações, acessar documentos e utilizar serviços essenciais diretamente pela tela do celular.

Entre as funcionalidades disponíveis estão o acesso ao demonstrativo de pagamento, simulação de aposentadoria, consulta à rede credenciada de assistência médica, emissão da carteira virtual do beneficiário e acompanhamento de diversos serviços oferecidos pelo Ipam.

Segundo a presidente do instituto, Claudinéia Bortolete, a plataforma representa um importante avanço na relação entre o Ipam e seus usuários.

Para Léo Moraes, a iniciativa faz parte do processo de transformação digital que vem sendo implantado pela administração municipal

"É muito importante que o beneficiário tenha acesso a esse aplicativo para garantir um atendimento mais ágil, evitando deslocamentos desnecessários e reduzindo o tempo de espera na solicitação dos serviços oferecidos pelo Ipam".

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa faz parte do processo de transformação digital que vem sendo implantado pela administração municipal em diversas áreas da gestão pública.

"As novas tecnologias são nossas aliadas e, por isso, trabalhamos continuamente para modernizar nossa estrutura e facilitar a vida do cidadão. Agora, o beneficiário do Ipam consegue resolver diversas demandas sem precisar sair de casa, garantindo mais comodidade, eficiência e qualidade no atendimento", afirmou o prefeito.

Além de facilitar o acesso aos serviços, a plataforma contribui para a redução de custos com deslocamentos e proporciona maior autonomia aos beneficiários, que podem acompanhar informações importantes do instituto a qualquer momento e de qualquer lugar.

Atualmente, o Ipam atende mais de 21 mil beneficiários em Porto Velho e segue investindo em inovação tecnológica para tornar seus serviços cada vez mais acessíveis e eficientes.

O aplicativo do Ipam está disponível para download nas lojas Google Play e App Store. A orientação é que todos os beneficiários realizem o cadastro e aproveitem as facilidades oferecidas pela nova ferramenta digital.