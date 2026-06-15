Bairro Porto Cristo ganha nova realidade com obras de drenagem e pavimentação 

Por Jhon Silva

Publicada em 15/06/2026 às 11h50

Quem vive no bairro Porto Cristo já percebe a diferença ao caminhar pelas ruas da região. Locais que durante anos enfrentaram problemas com lama, água acumulada e dificuldades de acesso agora apresentam uma nova realidade, resultado das obras de infraestrutura realizadas na Zona Leste de Porto Velho.

As melhorias contemplaram importantes vias do bairro, entre elas as ruas União e Esparta, que receberam serviços voltados à drenagem, preparação do solo e pavimentação, garantindo mais segurança, conforto e mobilidade para moradores, motoristas, motociclistas e pedestres.

Na rua União, foram implantados 182 metros de drenagem, além da instalação de 10 bocas de lobo e construção de quatro poços de visita (PVs), estruturas fundamentais para o escoamento correto das águas pluviais. A intervenção resolveu um problema histórico enfrentado pela comunidade durante o período chuvoso e proporcionou melhores condições de trafegabilidade.

Já na rua Esparta, os serviços incluíram mais de um quilômetro de drenagem, além de obras de terraplanagem e preparação da via para receber a pavimentação. As melhorias fazem parte de um conjunto de intervenções executadas para ampliar a infraestrutura urbana e oferecer mais qualidade de vida aos moradores da região.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, as obras foram planejadas para solucionar problemas antigos e garantir benefícios duradouros para a população.

“Essas intervenções representam um avanço importante para o bairro Porto Cristo. Antes de levar o asfalto, realizamos toda a estrutura necessária de drenagem, garantindo que a água da chuva tenha o destino correto e evitando transtornos para os moradores. O resultado é uma obra completa, que melhora a mobilidade, traz mais segurança e valoriza toda a região”.

Além dos benefícios diretos para o tráfego de veículos e pedestres, as melhorias também contribuem para a valorização dos imóveis e para o desenvolvimento do bairro, que passa a contar com uma infraestrutura mais adequada para atender às necessidades da população.

Intervenção resolveu um problema histórico enfrentado pela comunidade durante o período chuvoso

Durante visita às obras, o prefeito Léo Moraes ressaltou que os investimentos são resultado da organização financeira do município e do compromisso da gestão em aplicar recursos onde a população mais precisa.

“Estamos entregando asfalto com drenagem para a nossa população. Aqui no Porto Cristo foram várias ruas contempladas, além de outras vias da região. A economia que conseguimos fazer na administração municipal está sendo transformada em investimentos que chegam diretamente à vida das pessoas. É assim que seguimos trabalhando: com responsabilidade e aplicando recursos no que realmente importa, que é melhorar a vida da nossa gente”.

As obras executadas no Porto Cristo integram o plano de investimentos em infraestrutura urbana desenvolvido pelo município, que vem ampliando os serviços de drenagem, pavimentação e recuperação de vias em diferentes regiões da capital, promovendo mais desenvolvimento, segurança e qualidade de vida para a população.