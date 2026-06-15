Mais de 1.500 ações transformaram o trânsito de Rondônia durante o Maio Amarelo

Por Michele Carvalho e Jarlana Davy

Publicada em 15/06/2026 às 11h46

Reduzir os índices de sinistros, despertar o sentimento de coletividade e plantar a semente da segurança viária na rotina de pedestres, ciclistas e motoristas. Foi com esses objetivos fundamentais que o movimento Maio Amarelo ganhou força em Rondônia, trazendo à tona o lema essencial de que, nas ruas e estradas, enxergar o outro é a chave para salvar vidas. Ao longo de todo o mês, o foco esteve em humanizar as relações no trânsito, transformando a fiscalização e a orientação em ferramentas de cidadania.

O resultado dessa intensa mobilização traduziu-se em um balanço expressivo de 1.511 ações realizadas e 72.547 pessoas diretamente sensibilizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), que atuou de forma totalmente descentralizada. Os trabalhos integraram os esforços da Escola Pública de Trânsito (EPT) e da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), alcançando simultaneamente as dez regionais do estado: Ariquemes, Cacoal, Costa Marques, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, o Maio Amarelo investir em educação para o trânsito reflete diretamente na proteção das pessoas. “O Maio Amarelo mobilizou milhares de rondonienses e mostrou que a conscientização é uma das ferramentas mais eficazes para reduzir sinistros e salvar vidas”, pontuou.

A programação estendeu-se desde palestras nas salas de aula de todos os níveis de ensino, do infantil ao superior, até intervenções diretas no espaço urbano, como os tradicionais pit stops e as blitze educativas.

Encontro de gerações

EDUCAÇÃO LÚDICA E INTEGRAÇÃO DE GERAÇÕES

A Escola Pública de Trânsito (EPT) virou um lugar de referência para novas ideias e ações com o projeto Detran em Movimento. O espaço reuniu estudantes da rede pública municipal e estadual, além de integrantes de projetos sociais como o Pelotão Mirim, escoteiros e desbravadores. As crianças e jovens participaram de circuitos de jogos pedagógicos, assistiram a peças teatrais focadas em comportamentos seguros e vivenciaram regras de mobilidade urbana em uma pista simulada com carrinhos, aprendendo na prática o valor do cinto de segurança e o respeito aos semáforos, faixas de pedestres e agentes de trânsito.

Além dos jovens, o respeito atravessou gerações em um encontro emocionante promovido na EPT. Alunos da Escola Lydia Johnson receberam o grupo de idosos Carimbó Cheiro do Pará, do Sesc Rondônia. A atividade, denominada Encontro de Gerações, evidenciou a empatia como o verdadeiro espírito do Maio Amarelo, provando que o cuidado com o próximo é um elo que une diferentes idades em prol de vias mais seguras.

Amarelaço: A população vestiu a cor do movimento Maio Amarelo para participar de diversas mobilizações

CONSCIENTIZAÇÃO POR TODO O ESTADO

A criatividade foi a marca registrada da campanha Maio Amarelo 2026. Com o Amarelaço, a população vestiu a cor do movimento para participar de corridas, passeios ciclísticos e atividades físicas focadas no bem-estar e na reflexão sobre o comportamento no trânsito. Entre os destaques estiveram o Ciclotour, os passeios ciclísticos promovidos em diferentes municípios e as corridas temáticas que incentivaram a prática esportiva associada à conscientização para a segurança viária.

Em Ariquemes, os moradores puderam vivenciar o CineDrive, uma experiência interativa que utilizou o cinema para aproximar as pessoas de mensagens sobre responsabilidade no trânsito, fortalecendo o caráter educativo da campanha.

A história da mobilização global e a evolução dos equipamentos de proteção também foram apresentadas na ação Túnel do Trânsito. Complementando as atividades urbanas, voluntários utilizaram recursos dramáticos em ruas, rodoviárias e postos de saúde. Em todos os municípios rondonienses, servidores do Detran-RO realizaram encenações do impacto real que as escolhas no trânsito têm sobre a vida humana.

O diretor-geral do Detran Rondônia, Sandro Rocha, ressaltou que os resultados alcançados refletem o empenho dos servidores e a ampliação das estratégias educativas adotadas pela autarquia. “Mais do que números, estamos falando de vidas impactadas. Levamos orientação para escolas, comunidades urbanas, áreas rurais, regiões de fronteira e localidades ribeirinhas. O Maio Amarelo demonstrou que a educação para o trânsito precisa estar presente em todos os espaços da sociedade, fortalecendo a cultura da responsabilidade e do respeito mútuo”, afirmou.

A programação também contemplou iniciativas inéditas, como o Projeto Travessia, que contou histórias reais de pessoas que veem o trânsito de múltiplas formas; o Projeto Farol das Letras, que associou educação, leitura e cidadania; e a parceria entre Rondônia e Amazonas, que possibilitou a visita de estudantes de Humaitá à Escola Pública de Trânsito, promovendo a troca de experiências e fortalecendo a cultura de segurança viária entre os estados.

Outro destaque foi o Projeto Motovida, que realizou o Curso de Motolância voltado à qualificação de profissionais que utilizam motocicletas em atendimentos de emergência, contribuindo para a formação de condutores mais preparados e conscientes.

Atuação binacional Brasil e Bolívia

INCLUSÃO ALÉM DAS FRONTEIRAS E ESTRADAS

Rompendo barreiras geográficas, a conscientização também navegou pelos rios do estado. Por meio do projeto No Rio, Na Rua e Na Floresta, o trabalho educativo chegou de forma inédita às comunidades ribeirinhas de Calama, São Carlos, Lago do Cuniã, Demarcação e Nazaré. Com palestras lúdicas e a presença dos mascotes Vidinha e Ligadinho, adultos e crianças receberam orientações adaptadas à realidade local, ampliando o alcance das ações educativas para regiões de difícil acesso.

A campanha também ganhou caráter internacional na fronteira rondoniense por meio do Projeto Conexão Segura. A atuação binacional Brasil x Bolívia promoveu atividades conjuntas de educação para o trânsito em Guajará-Mirim e Guayaramerín. Com apoio da Polícia de Trânsito boliviana, a iniciativa levou abordagens educativas ao porto alfandegário e a instituições de ensino, fortalecendo a cooperação entre os países vizinhos e preparando o caminho para uma integração ainda maior com a futura ponte internacional.

Para o diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Hijazi, a diversidade das ações foi determinante para ampliar o alcance da mensagem do Maio Amarelo. “Buscamos desenvolver atividades capazes de dialogar com diferentes públicos e realidades. A educação para o trânsito acontece na escola, na comunidade, no esporte, na cultura e até mesmo nas regiões mais distantes do estado. Quando conseguimos envolver crianças, jovens, adultos e idosos nesse processo, fortalecemos a construção de um trânsito mais seguro para todos”, enfatizou.