Luciana Gimenez admite ter dado telefone errado para homem

Por Sandra Cotrim Ribeiro

Publicada em 15/06/2026 às 11h28

Luciana Gimenez usou sua conta pessoal do Instagram neste domingo (14) para compartilhar um desabafo.

A apresentadora falou sobre a dificuldade de impor limites e dizer “não” em situações corriqueiras que exigem um pouco mais de assertividade.

Por meio de um vídeo publicado em seu perfil, a comunicadora falou sobre cobranças sociais, compromissos profissionais e episódios pessoais que marcaram sua trajetória.

“Por que será que, para a gente, dizer um simples ‘não’ parece que estamos cometendo um crime?”, indagou.

Sincera, Luciana Gimenez explicou que passou a refletir sobre o tema após se tornar mãe, há pouco mais de 20 anos. “Depois que eu tive filhos, você acredita que as pessoas chegaram para mim e falaram assim: ‘Ótimo, você teve filho, agora você tem desculpa para sempre dizer que não pode ir aos lugares’. Eu parei para pensar... como assim?”, relembrou.

Em seguida, ela afirmou que, apesar de considerar o “não” uma ferramenta importante para se preservar e, consequentemente, cuidar da saúde mental, ainda sente dificuldade em utilizá-lo.

Assim, a ex-modelo relembrou uma situação profissional em que recusou um compromisso para estar presente no aniversário da mãe.

“Eu não quero fazer um trabalho porque cai no dia do aniversário da minha mãe, já aconteceu. E eu fiquei extremamente desconfortável de falar: ‘Olha, eu não posso esse dia porque é aniversário da minha mãe’. Porque as pessoas não entendem esse ‘não’, parece que eu tô de má vontade”, explicou.