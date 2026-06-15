Mulher é conduzida após disparo de arma de fogo contra companheiro

Por PM/RO

Publicada em 15/06/2026 às 11h55

Uma discussão entre um casal terminou com um disparo de arma de fogo na tarde de domingo (14), em Espigão do Oeste. A ocorrência foi registrada após a Polícia Militar receber informações sobre uma briga seguida de um estampido semelhante a tiro.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os envolvidos, que relataram ter se desentendido por motivos de ciúmes. Segundo a versão apresentada pelo homem, ambos haviam ingerido bebida alcoólica antes da discussão e, durante o conflito, a companheira teria se apoderado de uma espingarda calibre .22 e efetuado um disparo em sua direção.

A vítima afirmou que conseguiu desviar o cano da arma no momento do disparo, evitando ser atingida. A mulher confirmou a discussão e o uso da arma durante o desentendimento.

Durante as diligências, a Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre .22, um cartucho intacto e um cartucho deflagrado, materiais que teriam sido utilizados na ocorrência.

Diante da gravidade dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a arma e as munições apreendidas, para as providências cabíveis.

O caso foi registrado como possível tentativa de homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil.