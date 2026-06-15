Dupla é flagrada fazendo pichações com sigla de facção no Morar Melhor

Por Newsrondonia.com

Publicada em 15/06/2026 às 09h00

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram detidos pela Polícia Militar na manhã deste domingo (14) após serem flagrados realizando pichações no Condomínio Morar Melhor, localizado na zona Sul de Porto Velho.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h30, quando uma equipe da Guarnição Volante 01 realizava patrulhamento pela Rua 01, próximo ao Bloco 12 do residencial. Durante a ronda, os policiais observaram os suspeitos fazendo inscrições e desenhos em áreas de circulação do conjunto habitacional.

Ao se aproximarem, os militares constataram que os jovens utilizavam tinta spray para realizar pichações em calçadas e corredores de acesso entre os blocos. Entre as inscrições encontradas estava a sigla “PCC”, frequentemente associada a uma organização criminosa.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam seis latas de tinta spray que estariam sendo utilizadas na ação. Segundo a PM, as pichações causaram danos visuais ao patrimônio coletivo e geraram preocupação entre moradores do condomínio.

A intervenção policial interrompeu a continuidade das inscrições e evitou novos danos às áreas comuns do residencial. Os dois envolvidos foram conduzidos e apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.

Após o registro da ocorrência, a equipe permaneceu em patrulhamento na região para reforçar a segurança e prevenir novas ações de vandalismo.