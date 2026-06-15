Terrorismo ambiental ataca Rondônia; encontro do PL em Porto Velho; e a CPI dos Pedágios da BR-364

Por Sérgio Pires

Publicada em 15/06/2026 às 09h30

OUTRO ABSURDO: CANETAÇO TRANSFORMA ÁREAS EM QUATRO CIDADES RONDONIENSES NUM PARQUE INDÍGENA

O terrorismo ambiental não para de atacar Rondônia. Nesta semana, mais uma surpresa desagradável: uma canetada do presidente Lula, sempre preocupado com atender os interesses das ONGs internacionais, decidiu tirar mais um pedaço do território do nosso Estado e transformá-lo em um inédito Parque Nacional Povos Indígenas do Rio Tanaru.

A decisão contorna a legislação, segundo explica o deputado federal Lúcio Moquini, defensor dos produtores rurais do Estado, um dos primeiros a se insurgir contra a absurda decisão. Como não pode, legalmente, criar novas áreas indígenas sem estudo antropológico e cumprimento de várias exigências, Lula contornou a legislação e inventou um tal Parque Indígena, tomando oito mil hectares, espalhados em quatro municípios rondonienses.

Mas as péssimas notícias não param por aí. O pior de tudo é que as famílias que vivem na área agora tomada numa canetada, nos municípios de Chupinguaia, Corumbiara, Parecis e Pimenteiras do Oeste, poderão ser retiradas à fórceps de suas casas, suas áreas, perdendo tudo o que construíram, alguns por décadas, porque não têm documentação, sempre negada, mesmo com os insistentes pedidos durante décadas.

Outro deputado federal, Fernando Máximo também foi às redes sociais registrar seu total protesto contra a decisão, que chamou de absurda. Tanto Mosquini quanto Máximo avisam: vão lutar para que a decisão não seja mantida.

Para se ter ideia do tamanho da área tomada para um “Parque Indígena”, onde, aliás, existem alguns poucos índios, seria possível construir algo em torno de 11 mil campos de futebol de tamanho normal, já que um campo ocupa 0,714 da área de um hectare.

Milhares de produtores rondonienses e suas famílias, assim como trabalhadores do garimpo, se tornaram inimigos públicos do governo brasileiro. Tudo o que construíram tem sido destruído, com o uso de poderosa força policial, que ataca os que produzem o progresso, enquanto, apenas para citar um exemplo, o tráfico de drogas toma conta de várias regiões de Rondônia e da Amazônia.

É mais uma agressão contra o povo rondoniense, praticado por um governo que vive em função de questões ambientais, como, aliás, já o fez o ex-governador Confúcio Moura, único político importante aliado a Lula em Rondônia.

A única chance que temos para corrigir toda esta heresia, é lutarmos para que tenhamos um governo que não limpe as botas dos interesses internacionais.

Se não o fizermos, agora em ano eleitoral, a produção de Rondônia vai ser atingida em cheio daqui em diante e nas próximas décadas.

A oração tem que ser: Senhor, livre os que trabalham e suam para sobreviver, desta terrível praga!

SAÚDE, SEGURANÇA E PEDÁGIOS ABUSIVOS: TEMAS COMUNS AOS PRINCIPAIS CANDIDATOS AO GOVERNO

Mais de três horas e meia. Este foi o tempo ocupado pelos sete candidatos ao Governo, que participaram, nesta quinta, de um primeiro encontro para falar dos seus planos e promessas, na disputa pelo Governo do Estado. O evento ocorreu na sede da OAB de Cacoal e teve a presença de praticamente todos os postulantes na corrida pelo primeiro turno.

Participaram Marcos Rogério (PL), Adailton Fúria (PSD), Hildon Chaves (União Brasil), Pedro Abib (MDB), Expedito Netto (PT), Samuel Costa (PSB) e Luiz Teodoro (Psol). Cada um dos concorrentes ao Palácio Rio Madeira/CPA teve meia hora para fazer seu pronunciamento. O conhecido jornalista Diego Maia, pelo site Eu Ideal!, entrevistou todos os participantes, depois do encontro na OAB.

Os principais temas abordados pelos candidatos de outubro foram a questão da saúde, sempre em primeiro lugar nos pronunciamentos, mas também da segurança pública. Contudo, tema recorrente não poderia ser outro: a privatização da BR 364 do jeito que foi feita e, mais que isso, os preços abusivos dos pedágios, assuntos abordados por todos.

Claro que, dependendo para quem torce, quem participou achou que seu candidato foi melhor que os adversários. A avaliação deste tipo de discurso em série, em que não há debate e nem contestação, deixa a impressão de que todos foram bem.

É importante ressaltar que, mesmo todos já estando em campanha (embora sigam a legislação eleitoral e se digam em pré-campanha) não há pedido de votos. Isso só poderá ser feito a partir das convenções partidárias que deverão oficializar os nomes já lançados.

MARCOS ROGÉRIO PODE CONFIRMAR CAMARGO COMO VICE, NO ENCONTRO DO PL EM PORTO VELHO, DIA 22

Por falar em Marcos Rogério, há uma possibilidade real de que ele anuncie o nome do seu parceiro de chapa, ou seja, o candidato a vice-governador, daqui a dez dias. Neste 22 de junho, está programado um grande encontro do PL em Porto Velho. O senador que disputa o Governo gostaria também de anunciar oficialmente o apoio do prefeito da Capital, Léo Moraes, mas, na verdade, o jovem alcaide disse que só fará isso no que ele chama de “tempo certo!”!

Nos bastidores da política, se dá como certo que o companheiro de chapa de Marcos Rogério será o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo. Ele está no Podemos, partido de Léo Moraes e, com isso, senão oficialmente, ao menos ficaria muito mais próxima a parceria de Léo com Rogério, já que o Prefeito estaria indicando o vice.

Rodrigo Camargo é hoje, na Assembleia, o parlamentar que faz a mais dura oposição ao governo Marcos Rocha. Isso o aproximou muito de Marcos Rogério, que, derrotado por Rocha na última eleição, certamente vai transformar a atual administração do Estado em seu principal alvo. Coisa que, aliás, já está fazendo na pré-campanha.

O gaúcho Rodrigo Camargo, nascido em Bagé, cidade fronteiriça com o Uruguai. É advogado, delegado de polícia e chegou à Assembleia representando sua cidade, Ariquemes. Teve 11.804 votos. Ele chegou a se lançar como candidato ao Senado, mas nas últimas semanas, seu nome como companheiro de chapa de Marcos Rogério tornou-se uma quase certeza. Faltaria apenas o anúncio oficial.

BOABAID ASSUME NA ASSEMBLEIA E JÁ POLEMIZA: QUER UMA CPI SOBRE OS PREÇOS ABUSIVOS DOS PEDÁGIOS NA 364

Vai dar o que falar! Mal assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa, o suplente de deputado Jesuíno Boabaid, sempre polêmico, apresentou uma proposta de criação da CPI dos Pedágios na BR 364. Ora, isso vai causar um grande barulho político, num ano eleitoral, até porque pode acontecer de representantes da bancada federal no Congresso, terem o dedo apontado contra si, por não terem agido no tempo devido. É rolo grande!

Jesuíno já teve um mandato como deputado, sempre envolvido em polêmicas. Na última eleição, ficou na suplência. Agora, quando o deputado Laerte Gomes pediu licença para tratamento médico, ele reassumiu a cadeira. Quer fazer barulho, certamente, até para alavancar sua candidatura à própria Assembleia, nesta eleição.

Para criação de uma CPI, são necessários pelo menos 33 por cento do total de votos. No caso da ALE, seriam nove assinaturas. A intenção de Boabaid ainda não foi concretizada, porque o pedido dele está na fase de busca de assinaturas.

Boabaid usou um argumento interno, para tentar aprovar sua iniciativa. Lembrou que a própria ALE já criou uma CPI semelhante, quando investigou o que chamava de práticas abusivas da Energisa. Caso ocorra mesmo, o que ainda não se tem certeza, a CPI dos Pedágios vai mexer com a nossa política mais ainda, porque pode colocar políticos com mandatos locais e nacionais em confronto.

Esperemos para ver no que vai dar esta nova polêmica trazida à Assembleia com Boabaid!

DEPOIS DO EMPATE NA ESTREIA, DO JEITO QUE COMEÇAMOS, VAMOS LONGE NESTA COPA?

Mesmo que não seja nem perto o entusiasmo de Copas passadas, ainda há, no brasileiro, um pouco de esperança em relação às nossas possibilidades neste ano. Começamos com um empate neste sábado, contra o Marrocos, temerosos, assustados, mesmo lutando muito, porque tanto o Brasil todo como os próprios jogadores, sabem que não somos mais nem perto do que fomos no passado.

Nosso futebol, antes viril e cheio de dribles, firulas, gols de placa, foi sendo feminilizado e adaptado aos novos tempos, onde programas esportivos dedicam três quartos dos seus horários para falar de racismo e um mínimo para tratar do futebol.

Dar uma meia lua ou um balãozinho é ofensa contra o adversário. Jogadores participavam da partida até com fraturas, enquanto agora, qualquer disputa mais dura leva os coitadinhos para lágrimas e pedidos de cartão vermelho. Os jogos eram pegados e, agora, tem até parada para descanso, para hidratação, tirando toda a intensidade da disputa.

Nossos campinhos de futebol sumiram. Ali, onde se destroncava o pé chutando tocos de árvores, se criavam grandes jogadores e futuros craques. Em cada rua, em cada bairro, o futebol era a grande diversão. Tudo mudou. Hoje, são escolinhas de futebol, com muitos filhinhos de papai e pouquíssimos e raros craques de verdade. O Brasil mudou. Por que o futebol não mudaria?

Começamos mais uma Copa do Mundo. E começamos do jeito que todos viram. Iremos até onde?

TRECHO ALAGADO DA AVENIDA PINHEIRO MACHADO ESTÁ RECEBE NOVA ESTRUTURA DE DRENAGEM

Na chuva um pouco mais forte – e não precisava ser intensa – alagava um trecho da avenida Pinheiro Machado, uma das mais importantes vias, ligando o centro de Porto Velho à zona leste. Sistema de drenagem insuficiente e problemas na canalização, assustavam os motoristas. Era um problema para o trânsito, entre as ruas Venezuela e México. Era.

Uma grande intervenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura da Prefeitura, a Seinfra, pretende resolver o problema. Os serviços, que entraram na reta final nesta final de semana, incluem implantação de 12 caixas coletoras com dimensões entre 1,20 a 1,50 metro; caixas de passagem e implantação de um total de 336 metros de bueiros tubulares de concreto.

Aparentemente é um serviço simples, mas só para quem é amador no assunto. Na verdade, é uma obra complicada, com remoção de parte do asfalto e buracos profundos, com a utilização de vários trabalhadores e maquinário pesado, para que os moradores, os comerciantes, os motoristas e os que transitam naquela área, em tempos de chuva, não sofram mais com um verdadeiro lago que ali se formava.

Este tipo de obra, aliás, é necessária em vários pontos da cidade. Não se pode negar que há um grande esforço do governo do prefeito Léo Moraes em melhorar o combate às alagações e melhorias no sistema de drenagem. A obra no trecho que sempre alagava, na Pinheiro Machado, é apenas mais um avanço nesta batalha. Já está concluída.

QUE SE PREOCUPEM “NOSSOS CRIMINOSOS”! AMERICANOS CAÇAM CHEFÕES DO TRÁFICO E MATAM MAIS UM

É bom que os chefões do Comando Vermelho e do PCC comecem mesmo a se preocupar. Até agora, sempre com o beneplácito das leis brasileiras e do próprio governo, eles podem tomar parte do país, sem serem molestados. Mas agora a história é outra. Desde que tornadas terroristas, estas organizações e seus comandantes estão na alça de mira dos americanos.

A morte de um dos maiores líderes do tráfico da América Latina, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como Niño Guerrero, líder da organização criminosa venezuelana Tren de Aragua, deixou muito claro que nenhum destes bandidões estará a salvo, se perseguidos pelos americanos. Niño Flores era considerado inatingível e tinha um pequeno exército a protegê-lo. É bom lembrar que o chefão de todos, Nícolas Maduro, também o tinha!

O presidente Donald Trump comemorou a eliminação do super traficante e disse que o resultado foi obtido graças ao apoio do governo venezuelano, agora controlado pelos Estados Unidos. “Foi uma ação coordenada de perto com os nossos amigos na Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem”.

Para “neutralizar” chefões do tráfico e do Comando Vermelho e PCC, certamente os americanos não terão apoio algum do governo brasileiro, que prefere chamar os facínoras de “nossos criminosos”. Mesmo assim, que não se subestime a força de ataque das polícias de Trump. Elas vão agir, sim, com ou sem o aval dos amigos dos grupos de terror!

GRANDE EMPRESÁRIO E UM RONDONIENSE EXEMPLAR, BAROFALDI RECEBE HOMENAGEM NA ASSEMBLEIA

Na série de homenagens que a Assembleia Legislativa tem prestado a autoridades e personalidades do Estado, merece destaque especial a concessão da Medalha do Mérito Legislativo ao empresário Adélio Barofaldi, em evento ocorrido na tarde da última quarta-feira. A honraria é concedida a personalidades que se destacam por relevantes serviços prestados à sociedade e pelo compromisso com o desenvolvimento de Rondônia.

O justo tributo a um dos principais líderes empresariais do Estado, foi proposta pelo deputado Luís do Hospital. A entrega da medalha reuniu autoridades, familiares, amigos e representantes de diversos segmentos da sociedade, que prestigiaram o reconhecimento à trajetória empresarial e ao legado construído por Barofaldi aolongo de décadas de trabalho, geração de empregos e contribuição para o crescimento econômico regional.

Durante a cerimônia, foi destacada a atuação do empresário como um dos importantes incentivadores do desenvolvimento econômico do Estado, sempre pautando sua atuação pela ética, responsabilidade social e valorização das pessoas. Sua atuação em vários segmentos, com grandes resultados trazidos para a economia rondoniense, tanto no campo como nas cidades, igualmente mereceu registro.

Em seu pronunciamento, Adélio Barofaldi agradeceu a homenagem e compartilhou o reconhecimento com todos que fazem parte de sua caminhada. “Recebo esta Medalha de Mérito Legislativo com muita gratidão e humildade. Este reconhecimento não é apenas meu, mas de todas as pessoas que caminham ao meu lado ao longo dessa trajetória: minha família, meus sócios, diretores, nossos colaboradores, parceiros e amigos”.

“Tenho orgulho de contribuir para o desenvolvimento de Rondônia e sigo motivado a continuar trabalhando pelo crescimento da nossa região. Muito obrigado por esta honraria tão especial”, concluiu.

ANAC CORTA 40 POR CENTO DA FISCALIZAÇÃO POR FALTA DE DINHEIRO. OS VOOS EM RONDÔNIA SERÃO ATINGIDOS?

Quando se trata de transporte aéreo, a sucessão de más notícias para Rondônia não param. Afora os poucos voos (cada vez menos) e os preços mais abusivos do mercado, praticado pelas grandes empresas aéreas contra nós, agora surge mais uma bomba. Em nível nacional, a ANAC anuncia corte de 40 por cento em todas as ações de fiscalizações do sistema aéreo.

Imagine- o que vai acontecer com nossos parcos voos! A decisão da ANAC em diminuir a fiscalização e isso significa diminuir voos, o que inclui a cerificação de pilotos, comissários e novos aviões. O motivo? O governo Lula cortou 24 milhões de reais do orçamento da ANAC, que é viral para o sistema aéreo brasileiro e, sem recursos, ela não tem como atuar.

Como sempre acontece, com a diminuição radical dos recursos orçamentários, o trabalho da ANAC e sua atenção vai se concentrar nos grandes aeroportos e nos grandes centros. A periferia, como infelizmente Rondônia está incluída, corre sérios riscos de ter ainda mais prejuízos.

Se houver ainda menos voos saindo e chegando, por falta de fiscalização, isso vai significar, certamente, menos assentos, menos aviões e preços ainda mais aviltados. A ANAC está recorrendo da decisão junto ao Governo, mas ao menos até esta próxima semana, não há perspectivas de mudanças.

Em breve teremos a visão mais clara dos prejuízos que nos atingirão esta medida de cortar o orçamento da ANAC. Se ela perde, imagine-se só o que nós, rondonienses, vamos perder!

PERGUNTINHA

Para você que, como a imensa maioria dos brasileiros, vive de parcos salários e boletos acumulados, também há um sentimento de alguma inveja de Elon Munsk, que se tornou o primeiro trilionário da História do Planeta?