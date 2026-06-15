Inmet prevê chuvas e queda de temperatura para esta segunda-feira

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 15/06/2026 às 09h58

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para esta segunda-feira (15) pancadas de chuva com possibilidade de granizo nos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e São Paulo. Para a Região Nordeste, haverá possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea. Para a Região Sul, haverá quedas nas temperaturas e ocorrência de geadas.

Sudeste

Nesta segunda-feira (15), as pancadas de chuva voltam a ganhar abrangência e atingem grande parte da região, com exceção apenas do extremo norte de Minas Gerais e o oeste de São Paulo, onde há previsão de chuva isolada.

Além da chuva, o avanço de uma massa de ar frio contribuirá para a queda das temperaturas, especialmente em São Paulo e no sul de Minas Gerais. As mínimas devem variar entre 14°C e 16°C nessas áreas, enquanto os maiores valores máximos permanecem concentrados no noroeste mineiro, com temperaturas entre 30°C e 32°C.

Entre as capitais, São Paulo será o destaque pelo frio mais intenso, com previsão de máxima em torno de 15°C hoje.

Sul

A previsão do Inmet indica chuvas isoladas sobre o Paraná apenas, enquanto o tempo permanece firme em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com variação entre poucas nuvens e céu claro.

O principal destaque será o declínio das temperaturas ao longo dos próximos dias. As condições também favorecem a formação de geada em áreas centrais de Santa Catarina e do Paraná, além da porção centro-sul do Rio Grande do Sul.

Nas capitais, Porto Alegre terá redução gradual das temperaturas, com mínima de 9°C nesta segunda-feira. Em Florianópolis, as mínimas variam de 16°C para 14°C, enquanto as máximas recuam de 22°C para 16°C. Já Curitiba deverá registrar os menores valores entre as capitais da região, com mínimas próximas de 8°C e máximas entre 15°C e 17°C no início da semana.

Nordeste

A maior parte do Nordeste fica hoje sem previsão de chuva, com pancadas e trovoadas previstas somente para o noroeste do Maranhão e sul da Bahia. Há possibilidade de chuva para a faixa litorânea de Alagoas à Paraíba.

As temperaturas mínimas e máximas variam entre 20 °C e 33 °C na maior parte da região, com destaque para mínimas de 15 °C no interior da Bahia e máximas que podem chegar a 37 °C no interior do Piauí e oeste dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia.

Em Teresina, as temperaturas devem variar entre 24 °C e 37 °C ao longo dos próximos dias. Para Recife, as mínimas e máximas serão de 22 °C a 30 °C, enquanto em Salvador os valores ficarão entre 21 °C e 29 °C.

Centro-Oeste

Hoje, as condições de chuva diminuem na maior parte da região, com ocorrência com maior severidade apenas no centro e sul de Goiás, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Para o Distrito Federal, há baixa possibilidade de chuvas isoladas.

As temperaturas máximas terão valores de até 37°C no norte de Mato Grosso. Para os outros estados as máximas variam entre 34°C e 36°C. No Distrito Federal, haverá ligeiro aumento das temperaturas máximas, com valores de até 28°C.

Norte

Nesta segunda-feira, as pancadas de chuva devem persistir em toda a região, exceto no estado do Tocantins, onde a previsão é de tempo firme com nebulosidade variável. Há pequena possibilidade de chuva no extremo norte do estado.

As temperaturas estarão dentro da normalidade, variando entre 23 °C e 30 °C na maior parte da região. No sul do Pará e no Tocantins, as máximas devem chegar a valores mais elevados, por volta dos 35 °C.