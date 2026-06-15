Homem é morto a tiros em propriedade rural na Linha 85 em Parecis

Um homem foi morto na noite deste domingo (14), em uma propriedade localizada na Linha 85, zona rural do município de Parecis, em Rondônia.
Segundo as primeiras informações apuradas, a vítima foi atingida por um disparo de espingarda e morreu ainda no local antes de receber atendimento médico.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área, permanecendo no local até a chegada da equipe da Polícia Técnico-Científica, que realizará os trabalhos periciais para auxiliar na investigação das circunstâncias do crime.
Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente divulgada, assim como a autoria e a motivação do homicídio permanecem desconhecidas.
Após a conclusão da perícia, o corpo deverá ser removido por uma funerária de plantão para os procedimentos de necropsia.
A Polícia Civil deverá assumir as investigações para esclarecer o caso e identificar o responsável pelo crime.
A qualquer momento novas informações poderão ser divulgadas pela nossa equipe de reportagem.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!