Servidor aposentado do TJRO conquista mais um pódio no ciclismo

Por SINJUR

Publicada em 15/06/2026 às 08h52

O servidor aposentado do Tribunal de Justiça de Rondônia, Carlos Vidal de Brito, segue acumulando bons resultados nas competições de ciclismo da temporada 2026. Após mais de 30 dias sem disputar provas, em razão do adiamento de eventos previstos para o mês de maio em Rondônia, Vidal voltou às pistas no último fim de semana durante o 8º Desafio Trilha da Matinha, realizado no município de Comodoro (MT).

Competindo na categoria 55+, o atleta enfrentou um percurso de aproximadamente 50 quilômetros, marcado por poucas elevações. Segundo Vidal, os principais desafios da prova foram o forte vento contrário em determinados trechos e as chamadas “costelas”, ondulações que exigem técnica e resistência dos competidores.

Mesmo diante das dificuldades, o servidor aposentado conseguiu manter um bom ritmo de prova. Integrando um pelotão formado por ciclistas de diversas categorias durante cerca de 40 quilômetros, Vidal cruzou a linha de chegada na segunda colocação de sua categoria, garantindo mais um lugar no pódio.

O resultado mantém uma marca expressiva na temporada: são seis pódios em seis provas disputadas em 2026, demonstrando regularidade e alto desempenho nas competições regionais.

Agora, o foco do atleta está voltado para o Circuito Centro-Oeste de MTB, que contará com três etapas ao longo do ano. A primeira delas será realizada no próximo dia 21, no distrito de Terra Boa, município de Alvorada do Oeste (RO), onde Vidal buscará mais um bom resultado para sua trajetória no ciclismo.

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