Primeiro dia do Arraiá Jipa reúne milhares de pessoas, celebra a cultura junina e emociona o público em Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 15/06/2026 às 08h59

O primeiro dia do Arraiá Jipa 2026 foi marcado por emoção, cultura e muita animação no Beira Rio Cultural. Realizado pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP), com apoio da Secretaria Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), o evento reuniu milhares de pessoas na noite de sábado (13), […]

O primeiro dia do Arraiá Jipa 2026 foi marcado por emoção, cultura e muita animação no Beira Rio Cultural. Realizado pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP), com apoio da Secretaria Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), o evento reuniu milhares de pessoas na noite de sábado (13), consolidando-se como uma grande celebração da cultura popular.

A programação teve início com a transmissão ao vivo, em telão, da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Famílias, amigos e visitantes acompanharam juntos a partida entre Brasil e Marrocos, que terminou empatada, transformando o espaço em um grande ponto de encontro para os torcedores.

Na sequência, o público prestigiou a apresentação da quadrilha junina JUABP, de Porto Velho, tetracampeã do tradicional Festival Flor do Maracujá. Com figurinos ricos em detalhes, coreografias sincronizadas e uma apresentação repleta de tradição e emoção, o grupo encantou o público e reforçou a importância da valorização da cultura junina na região Norte.

Encerrando a primeira noite do evento, a atração nacional Ju Marques levou uma multidão ao Beira Rio Cultural. Com um repertório marcado por sucessos do arrocha e da seresta, a cantora interagiu com o público durante toda a apresentação e protagonizou momentos de grande proximidade com os fãs, incluindo uma participação especial em meio à plateia no encerramento do show.

O prefeito Affonso Cândido (PL) destacou a importância de iniciativas que promovem lazer, cultura e convivência para a população.

“Eventos como o Arraiá Jipa fortalecem nossa cultura, movimentam a cidade e proporcionam momentos de lazer para as famílias. Investir em cultura também é investir em qualidade de vida, valorizando nossas tradições e criando oportunidades para que a população possa se reunir e celebrar”, ressaltou.

O Arraiá Jipa é uma realização da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural de Ji-Paraná, com apoio da Secretaria Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), e conta com recursos destinados por emenda parlamentar do deputado estadual Laerte Gomes (PSD).

A programação continua neste domingo (14), com apresentações culturais e atrações musicais, mantendo viva a proposta de unir cultura, tradição e solidariedade em uma grande festa para toda a comunidade.