Por Assessoria

Publicada em 15/06/2026 às 09h08

O fortalecimento da cafeicultura do Vale do Jamari ganhou mais um importante capítulo com o lançamento da 2ª Edição do CONVALE – Concurso de Identidade, Qualidade e Sustentabilidade dos Cafés da Região do Vale do Jamari.

Realizado no dia 12 de junho, no Auditório da ACIA, o evento reuniu produtores, lideranças e parceiros comprometidos com o desenvolvimento sustentável da cafeicultura regional.

A Prefeitura de Ariquemes agradeceu às empresas e instituições parceiras que acreditam no potencial dos nossos produtores e contribuíram para a realização desta importante iniciativa: Cafeeira Trevizani, SICREDI, Arroba Projetos e Consultoria, SICOOB Centro, Cerâmica Marplen, PROT SEG, AgroMaq – Máquinas Agrícolas e Matsuda.

Durante o evento, também foi realizada a entrega de 10.990 kg de fertilizantes para 314 produtores da agricultura familiar de Ariquemes, reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da produção rural, o aumento da produtividade e a geração de oportunidades no campo.

Com união, qualidade e sustentabilidade, seguimos valorizando nossos produtores e construindo um futuro cada vez mais promissor para a cafeicultura e para a agricultura familiar do Vale do Jamari.