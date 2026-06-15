Rogério surge com Léo e Camargo e alimenta rumores; Abib repete os erros de Euma; judicialização marca a pré-campanha

Por Herbert Lins

Publicada em 15/06/2026 às 09h02

A importância das cores nas campanhas eleitorais

CARO LEITOR, as campanhas eleitorais são, em grande medida, disputas de percepção. Antes mesmo do conteúdo programático ser absorvido pelo eleitor, a imagem do candidato já está sendo construída e, nesse processo, as cores desempenham um papel decisivo para criar a identidade visual do político. Por sua vez, muito além de um detalhe estético, a escolha da paleta cromática em uma campanha comunica identidade, posicionamento e até estratégia política. Cores são linguagem. Elas despertam emoções, criam associações e ajudam a fixar a marca do candidato na memória do eleitor. Em um ambiente de alta competição e baixa atenção, esse elemento visual pode ser determinante para o reconhecimento imediato de uma candidatura. No marketing político, o uso consistente de cores contribui para a construção de unidade visual, reforça slogans e facilita a identificação em materiais diversos, como santinhos, redes sociais, banners e eventos. Quando bem aplicadas, as cores se tornam um atalho cognitivo: o eleitor não precisa ler longos discursos para reconhecer quem está sendo apresentado.

Relevante

A ausência de estratégia de cores pode causar desconexão. A campanha perde força de identificação e dilui sua presença no imaginário coletivo. Em um cenário político cada vez mais visual e digital, esse desalinhamento pode representar uma desvantagem competitiva relevante.

Detalhe

Discutir cores em campanhas eleitorais não é superficialidade. É compreender que a política contemporânea também se faz no campo simbólico. E, nesse campo, cada detalhe comunica, inclusive, e sobretudo, as cores.

Mudança

Na eleição de 2002, o presidenciável Lula (PT-SP) adotou uma mudança estratégica em sua identidade visual, suavizando a tradicional estética vermelha do PT e incorporou elementos mais neutros e modernos na comunicação de campanha.

Aceitação

A mudança de identidade visual do presidenciável Lula (PT-SP) buscou ampliar a aceitação do eleitorado, reduzir resistências ideológicas e construir uma imagem mais institucional e moderada, contribuindo para sua vitória ao reforçar uma narrativa de diálogo e estabilidade.

Imaginário

Nas eleições de 2010, o candidato ao governo Confúcio Moura adotou o amarelo como cor predominante em sua identidade visual, associado ao slogan “Nova Rondônia”. A escolha evocava simbolicamente a ideia de otimismo, transformação e oportunidades historicamente ligadas ao imaginário de Rondônia como um “Eldorado” de desenvolvimento e prosperidade.

Autorizou

Na quinta-feira (11), o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) autorizou, por unanimidade, a divulgação da pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Veritá (registro RO-02673/2026). O levantamento, realizado em maio, apontou avanço significativo da pré-candidatura do senador Marcos Rogério (PL) na corrida pelo governo de Rondônia.

Avaliou

O PSD, partido do ex-prefeito de Cacoal e pré-candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria, recorreu à Justiça Eleitoral para contestar a pesquisa do Instituto Veritá (registro RO-02673/2026) que avaliou os cenários para o governo estadual e o Senado. Os números mostraram que Fúria segue do mesmo tamanho desde o ano passado.

Revelou

No levantamento realizado em maio pelo Instituto Veritá, a pesquisa (registro RO-02673/2026) revelou que o senador Marcos Rogério (PL) liderava com 42,5% das intenções de voto, seguido por Adailton Fúria, com 22,2%, e pelo ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que atingiu 21,7%. Esse último é o que mais cresce.

Representações

Falando em mais cresce, a assessoria jurídica do pré-candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL), apresenta desde abril, representações à Justiça Eleitoral contra adversários, alegando a prática de propaganda eleitoral antecipada com supostos pedidos explícitos ou implícitos de votos.

Evidencia

O movimento evidencia que a corrida eleitoral de 2026 já ultrapassa o debate político e ganha contornos jurídico-eleitorais, transformando estratégias, discursos e ações de pré-campanha em alvos de questionamentos e disputas nos tribunais.

Tensiona

Curiosamente, a assessoria jurídica do pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) perdeu a maioria das representações à Corte Eleitoral contra os adversários de Rogério. O movimento tensiona a pré-campanha e perturba a Justiça Eleitoral.

Hipóteses

Quando assessorias jurídicas de pré-candidatos transformam a Justiça Eleitoral em extensão do comitê de campanha, surgem duas hipóteses inevitáveis: ou estamos diante de uma birra política travestida de tese jurídica, ou há a necessidade de demonstrar serviço para justificar contratos nada modestos.

Reduzido

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Pedro Abib (MDB), lançou a minuta do plano “Caminhos para Rondônia”, mas o evento teve público reduzido, contrastando com a mobilização registrada no pré-lançamento de sua pré-candidatura.

Neófito

O neófito político Pedro Abib comete os mesmos erros da ex-candidata a prefeita Euma Tourinho quando disputou a Prefeitura de Porto Velho pelo MDB, não dialoga e não envolve as bases partidárias e demais pré-candidatos proporcionais no projeto político de poder.

Optado

O pré-candidato ao governo Pedro Abib (MDB) tem optado por camisas em tons escuros, destoando da tradicional cor amarela associada às campanhas vitoriosas do partido e à maior identificação da legenda com o eleitor rondoniense.

Desconexão

A escolha do pré-candidato Pedro Abib (MDB) por tons escuros tem gerado comentários nos bastidores políticos sobre a possível desconexão entre a imagem pessoal adotada e a narrativa política que busca associar sua imagem ao projeto “Rondônia para o Futuro”. Ou seja, futuro negro possivelmente.

Insistência

Entre marketing e mensagem, cresce a percepção de que a comunicação ainda não encontrou uma paleta capaz de traduzir com clareza o discurso que o pré-candidato a governador Pedro Abib (MDB) pretende projetar ao eleitorado. A sua insistência em usar cores escuras vai lhe render o “apelido” de candidato “Zé do Caixão”.

Anunciou

Durante a Festa do Café com Milho, realizada no último fim de semana em Espigão d’Oeste, o deputado estadual Cássio Gois (PSD), ao lado do prefeito Professor Welinton (PL), anunciou a destinação de uma emenda parlamentar para a aquisição de um ônibus destinado ao transporte de pacientes do município, reforçando o atendimento na área da saúde.

Atuação

O deputado estadual Cássio Gois (PSD), que mantém forte atuação na Região do Café, já destinou, no atual mandato, mais de R$ 5 milhões em emendas parlamentares para o município de Espigão d’Oeste. Os recursos contemplam investimentos em áreas estratégicas no sentido de fortalecer o desenvolvimento local.

Ferrari

O médico Luiz Ferrari lançou oficialmente sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Avante no último fim de semana. O evento, realizado em Rolim de Moura, reuniu familiares, amigos, lideranças e apoiadores, marcando o início de sua caminhada rumo às eleições de 2026.

Criticou

Em entrevista ao radialista Rando Silva, da Rondônia FM 93,3, o médico e pré-candidato a deputado estadual Luis Maiorquin (Republicanos) criticou a gestão do governador Coronel Marcos Rocha (PSD), afirmando que o governo caminha para o encerramento de dois mandatos sem a realização de concurso público para a área da saúde.

Defesa

O pré-candidato a deputado estadual Luis Maiorquin (Republicanos) adota a defesa da saúde pública como eixo central de sua pré-campanha, destacando a necessidade de investimentos, valorização dos profissionais da área e ampliação do acesso da população aos serviços de saúde.

Cotado

O prefeito Léo Moraes (Podemos) participou da abertura da Avenida do Hexa, acompanhado do senador e pré-candidato ao governo Marcos Rogério (PL) e do deputado estadual Rodrigo Camargo (Podemos), cotado para compor como candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Rogério.

Expectativas

A chamada Avenida do Hexa, idealizada pela Prefeitura de Porto Velho para reunir o público durante os jogos da Seleção Brasileira, superou as expectativas de presença na estreia. No entanto, dentro de campo, o empate da Seleção contra o Marrocos acabou frustrando parte do entusiasmo da torcida presente no evento.

Diálogo

O vereador e pré-candidato a deputado federal Pastor Evanildo Ferreira (PSD) participou, no último fim de semana, do XI CONFADER, realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Ji-Paraná. Durante o evento, Evanildo fortaleceu o diálogo com lideranças evangélicas e ampliou sua articulação política em busca de apoio para sua candidatura à Câmara Federal.

Sério

Falando sério, historicamente, campanhas bem-sucedidas souberam explorar os recursos das cores com inteligência. O amarelo, o azul, o vermelho ou combinações específicas não são escolhidos ao acaso; eles dialogam com narrativas, valores simbólicos e até tradições partidárias. Quando há coerência entre discurso, imagem e identidade visual, a comunicação se fortalece junto ao eleitor.