Deputado Alan Queiroz destina R$ 358 mil para aquisição de trator, no distrito de Rio Pardo, em Porto Velho

Por Jorge Fernando

Publicada em 15/06/2026 às 09h26

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) segue apoiando a agricultura do estado de Rondônia, e dessa vez, o parlamentar destinou R$ 358 mil para a aquisição de um trator à associação Asaper. A destinação atende a uma demanda encaminhada pelo vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos), fortalecendo os produtores rurais do distrito de Rio Pardo, em Porto Velho.

O investimento tem como objetivo ampliar a capacidade de produção e melhorar as condições de trabalho dos agricultores da região. Com a aquisição do novo trator, os produtores poderão contar com mais eficiência na preparação do solo, no manejo das lavouras e no transporte de insumos, reduzindo custos operacionais e aumentando a produtividade no campo.

Ao destacar a importância do investimento, o deputado Alan Queiroz ressaltou seu compromisso com os agricultores da região. “Fortalecer a agricultura é investir diretamente no desenvolvimento das comunidades rurais e na geração de oportunidades para as famílias do campo. Esse trator vai contribuir para melhorar as condições de trabalho dos produtores, aumentar a produtividade e garantir mais eficiência nas atividades agrícolas”, enfatizou.

Segundo o vereador Dr. Júnior Queiroz, o recurso tem grande relevância para os agricultores do distrito de Rio Pardo. “Essa é uma conquista importante para os produtores rurais da nossa região. A chegada desse equipamento vai auxiliar diretamente o trabalho no campo, oferecendo mais estrutura e melhores condições para quem produz e movimenta a economia local. Agradeço ao deputado Alan Queiroz por atender essa solicitação e por sempre apoiar as demandas que beneficiam a população do nosso estado”, finalizou.

A iniciativa representa um importante incentivo ao fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento econômico do distrito de Rio Pardo, beneficiando diretamente as famílias que dependem da atividade rural para sua subsistência e geração de renda.