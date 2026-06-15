Homem é preso após adolescentes relatarem atos sem consentimento

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/06/2026 às 08h50

Um homem foi levado para a UNISP de Ji-Paraná após duas adolescentes relatarem ter sido vítimas de atos de natureza sexual sem consentimento. O caso ocorreu na noite deste domingo (14), no bairro Parque dos Pioneiros, e será investigado pelas autoridades competentes.

A mobilização começou depois que uma das jovens conseguiu deixar a residência onde a situação teria ocorrido e pediu socorro. Moradores se reuniram em frente ao imóvel e, conforme relatos, ameaçaram agredir o suspeito.

A Polícia Militar foi acionada e conteve a tensão no local antes de conduzir o homem à unidade policial. Durante o atendimento, uma segunda adolescente também informou ter sido vítima de condutas semelhantes.

As jovens receberam acompanhamento do Conselho Tutelar. O caso seguirá sob apuração.