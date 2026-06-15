Por CREA-RO

Publicada em 15/06/2026 às 09h52

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia – CREA-RO abre inscrições para Concurso Público, organizado pelo Instituto Quadrix, com 630 vagas – sendo 12 efetivas e 618 para cadastro reserva.

As oportunidades são para cargo de nível médio: Assistente Administrativo; e cargo de nível técnico: Agente Fiscal, nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena, todas no estado de Rondônia.

Ao ser contratado, o profissional receberá remuneração mensal de R$ 1.621,00 a R$ 2.221,71 e benefícios como: vale-alimentação; no valor de R$ 1.200,00 por mês; pagamento parcial do auxílio-saúde ao plano contratado, somente para o titular do cargo; auxilio-faculdade para primeira graduação; e vale-transporte. O cargo de Agente Fiscal fará jus a uma bonificação por dedicação exclusiva à fiscalização no valor de R$ 500,00. O referido valor possui natureza indenizatória e caráter eventual, não se incorporando à remuneração, ao décimo terceiro salário ou ao terço constitucional de férias. O cargo de Agente Fiscal fará jus a uma gratificação de produtividade no valor de R$ 1.000,00, mediante a entrega de 100 relatórios mensais válidos.

As inscrições estarão abertas ATÉ 20 de julho de 2026, exclusivamente, pelo endereço eletrônico www.quadrix.org.br. As taxas de participação são de R$ 60 (médio) e R$ 62 (técnico).

A seleção para os cargos compreenderá as seguintes etapas:

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e

b) prova discursiva, de caráter eliminatório, para o cargo de nível técnico (Agente Fiscal).

As provas estão previstas para o dia 16 de agosto, no período da tarde, nas cidades de Ji-Paraná/RO, Porto Velho/RO e Vilhena/RO.

O Edital de Abertura, com todas as informações do certame, pode ser consultado em www.quadrix.org.br.