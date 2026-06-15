Ana Castela viaja com Cesar Rincon e aumenta rumores de romance

Por Luana Medeiros/IG

Publicada em 15/06/2026 às 11h33

Ana Castela, de 22 anos, deu o que falar nesta segunda-feira (15) ao surgir viajando na companhia do influenciador Cesar Rincon, apontado como seu suposto novo affair. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, os dois apareceram sozinhos a bordo de uma caminhonete durante a viagem, que teve início ainda na madrugada.

Ana Castela, de 22 anos, apareceu viajando com o influenciador Cesar Rincon, apontado como seu suposto novo affair. Nos Stories, os dois surgem juntos em uma caminhonete durante a viagem iniciada de madrugada.

No registro, a Boiadeira apareceu sonolenta e revelou que não conseguiu segurar o sono durante as primeiras horas da viagem. Aos risos, ela ainda admitiu que não estava sendo uma boa copilota para Rincon. “Bom dia! Hoje eu não fui a melhor copilota do Brasil. Hoje eu bati um sono”, admitiu a artista.

Na sequência, a cantora virou a câmera do celular, revelando Rincon como o motorista do veículo. Ao comentar a viagem, ele revelou que Ana Castela dormiu por cerca de três horas, reforçando brincadeira sobre a má atuação dela como copilota.

Por fim, Ana Castela ainda contou já ter começado a viagem enfrentando um perrengue fashion. “Pensa num frio que está aqui. Eu acho que eu não trouxe roupa”, declarou aos risos.

Até o momento a artista não revelou qual é o destino escolhido por eles, no entanto, Rincon repostou o vídeo da cantora nas redes sociais e contou que a viagem já está bem adiantada. "1300 km já foi", escreveu o influenciador.

Quem é César Rincon

Natural de Cristalina (GO), Cesar Rincon, de 26 anos, é empresário do agronegócio e influenciador digital. Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, ele conquistou popularidade ao mostrar sua rotina no campo, compartilhar conteúdos ligados ao universo rural e promover sorteios.

Apesar do sucesso na internet, Cesar Rincon também esteve envolvido em polêmicas. O influenciador já foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em diferentes ocasiões por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e por irregularidades em veículos. Alguns desses episódios foram gravados e viralizaram nas redes sociais.

Em 2023, uma "caça ao tesouro" em Paracatu (MG), promovida por ele, terminou com registros de depredação de espaços públicos.

Ana Castela bloqueia influenciador após exposição de suposto romance

Não gostou! Ana Castela bloqueou o influenciador Jhonatan Coelho após ter sua intimidade exposta. Na última sexta-feira (12) o rapaz usou as redes sociais para afirmar que a cantora estava vivendo um affair com Cesar Rincon, o que teria irritado profundamente a Boiadeira.