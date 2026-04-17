Fernando Máximo destaca Abril Azul e reforça compromisso com políticas para pessoas com autismo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/04/2026 às 14h24

O deputado federal Fernando Máximo (PL) utilizou suas redes sociais para destacar o Abril Azul, período dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Na publicação, o parlamentar ressaltou a importância do tema e reafirmou sua atuação no Congresso Nacional em defesa de políticas públicas voltadas às pessoas com autismo.

Segundo ele, o tema tem sido prioridade em seu mandato, com apresentação de projetos de lei e atuação em pautas relacionadas à inclusão.

“Transtorno do espectro autista é uma causa que a gente defende bastante aqui no Congresso, com vários projetos de lei nosso, muitas brigas, mas também com, graças a Deus, grandes vitórias. E esse mês de abril nós temos o Abril Azul, mês da conscientização quanto ao transtorno do espectro autista.”

Fernando Máximo também destacou a necessidade de envolvimento da sociedade no processo de inclusão e respeito às pessoas com TEA, reforçando valores como empatia e solidariedade.

“Nós devemos todos respeitar, todos ajudar naquilo que for possível. Isso é extremamente importante. Empatia, simpatia, solidariedade e respeito. Tamo junto, Deus abençoe.”

O Abril Azul é reconhecido nacionalmente como um período de mobilização para ampliar o conhecimento sobre o autismo, combater o preconceito e incentivar políticas de inclusão social, educacional e de saúde voltadas às pessoas com o transtorno e suas famílias.