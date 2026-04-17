Deputado Laerte Gomes confirma pagamento de recurso para modernizar produção rural em Primavera de Rondônia

Por Juliana Martins

Publicada em 17/04/2026 às 14h14

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) confirmou o pagamento de um recurso no valor de R$ 246.500,00, destinado à Associação dos Produtores Rurais da Linha 50 (APROLIC), no município de Primavera de Rondônia, para fortalecer a agricultura local por meio da inovação tecnológica no campo.

O investimento será aplicado na aquisição de 01 drone, equipamento que irá contribuir diretamente para o aumento da eficiência nas atividades rurais, proporcionando mais precisão no monitoramento das lavouras, otimização de processos e apoio na tomada de decisões dos produtores.

A iniciativa representa mais um importante avanço para o setor produtivo rural do município, levando modernização para o campo e oferecendo aos agricultores ferramentas que ajudam a melhorar a produtividade e reduzir custos, além de tornar o trabalho mais seguro e sustentável.

Para o deputado Laerte Gomes, investir no fortalecimento da agricultura é reconhecer a importância de quem trabalha diariamente para movimentar a economia de Rondônia.

“Acredito no potencial do homem do campo e sigo firme no compromisso de apoiar quem produz, gera renda e ajuda a desenvolver nosso estado.”, destacou o parlamentar.

Laerte Gomes ressaltou ainda que o fortalecimento das associações rurais tem sido uma das prioridades do seu mandato, especialmente quando os investimentos chegam para melhorar as condições de trabalho e impulsionar o desenvolvimento das comunidades rurais em todas as regiões do estado.