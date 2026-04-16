Expedito Netto cobra reconhecimento a Lula em Rondônia: “Vamos subir em cima de recursos dos outros, mas pelo menos sejamos gratos”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/04/2026 às 10h28

PORTO VELHO, RO - O ex-deputado federal e pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo PT, Expedito Netto, afirmou que os R$ 245 milhões destinados a Porto Velho não podem ser atribuídos à atuação de políticos locais e declarou que o recurso foi viabilizado exclusivamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A manifestação foi feita em vídeo gravado enquanto o petista se deslocava pelo município de Ouro Preto do Oeste em direção a Porto Velho.

Durante a gravação, Expedito disse ter assistido a vídeos de políticos da capital comentando sobre a destinação dos recursos e contestou a narrativa de que os valores teriam sido conquistados em razão da atuação ou competência de lideranças locais. Segundo ele, a origem política da verba deve ser creditada diretamente ao governo federal.

“Gente, boa tarde! Estou passando aqui pelo município de Ouro Preto, indo sentido Porto Velho, e acabo de me deparar com alguns vídeos de alguns políticos de Porto Velho, falando sobre 245 milhões que caíram do céu. Caíram do céu por causa que eles eram competentes. Caíram do céu porque eles estavam preparados. Não, não caiu do céu”, declarou.

Na sequência, Expedito Netto defendeu reconhecimento público ao presidente da República pela liberação do montante e afirmou que agentes políticos locais estariam se apropriando politicamente de investimentos cuja origem, segundo ele, pertence ao governo federal.

“Vamos agradecer, vamos ser gratos, vamos levar o nome de quem realmente está trabalhando, de quem trabalha por Porto Velho, de quem trabalha por Rondônia, e o nome dessa pessoa é Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos subir em cima de obra dos outros, vamos subir em cima de recursos dos outros, mas vamos pelo menos ser gratos e levar o nome de quem realmente está trabalhando, de quem trabalha por aquelas pessoas que mais precisam”, afirmou.

Ainda na manifestação, o secretário nacional de Pesca Industrial, órgão vinculado ao Ministério da Pesca e Aquicultura do governo Lula, reiterou seu alinhamento político com o presidente da República e sustentou que a liberação dos recursos decorreu diretamente da atuação pessoal do chefe do Executivo federal.

“É por causa disso e de outras coisas que eu e outras pessoas caminhamos sempre do lado certo, que é ao lado do presidente Lula. Vamos levar o nome dele? Agradeça ao presidente porque esse recurso só tem uma pessoa que é competente, só tem uma pessoa que realmente brigou para trazer esse recurso e essa pessoa é o presidente Lula”, concluiu.