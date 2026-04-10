Pré-candidatos ao Governo de Rondônia apresentam propostas; já são nove nomes ao Senado Federal; e quatro deles são mulheres

Por Sérgio Pires

Publicada em 10/04/2026 às 08h24

A IMENSA MAIORIA VOTA SÓ EM QUEM LHE DÁ ALGUM BENEFÍCIO: A HIPOCRISIA NA POLÍTICA COMEÇA PELO ELEITOR

Quem disser que a campanha eleitoral em Rondônia não começou, está totalmente enganado. Há ainda aquele engodo de “pré-candidaturas”, para cumprir esta desnecessária imposição da legislação eleitoral, mas que os candidatos já estão à cata de votos, claro que estão. Não estão acintosamente pedindo o “votem em mim!”! claro, mas só um descerebrado não observa o que está acontecendo.

Na corrida pelo Governo, os principais nomes já começaram a percorrer a mídia. Todos falam abertamente dos seus planos de governo, prioridades e, eventualmente, uma cutucada ou outra nos adversários. Repita-se: nada agressivo, nada acintoso, mas obviamente cada um vendendo seu peixe. As “pré-candidaturas” já estão nas ruas, apenas esperando as convenções de junho, para só então se anunciarem, com o peito estufado, que, daí sim, são candidatos.

A hipocrisia que envolve as campanhas eleitorais são o sintoma de como a política é tratada no Brasil. A meta é o poder, antes de tudo. A meta é colocar a mão na fortuna do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário. A maioria dos candidatos vai para partidos onde há mais dinheiro ou, no mínimo, mais facilidade para se eleger.

Enquanto a legislação enaltece os partidos, quem realmente dá bola para eles? O que restou do PT talvez possa ser um dos poucos exemplos de relação direta com o partido e com a ideologia. Nos demais casos, quem realmente defende seu partido? Aliás, pergunte-se a um candidato qual o programa partidário e ele responderá com algumas frases escolhidas e um ou outro exemplo. Porque não há ligação verdadeira entre a sigla partidária e a imensa maioria dos que estão nela.

Se os políticos, a política e a legislação eleitoral vivem da hipocrisia, o que dizer do eleitor? Sempre ressalvando-se as honrosas exceções, a imensa maioria adora falar mal das eleições, da política e dos políticos. Mas na hora de votar, o voto vai para os mesmos de sempre. Os que prometeram emprego público. Os que deram tijolos. Os que prometeram dentadura. Os que pagam. Os que prometeram alguma vantagem.

Vamos ter eleições este ano. Alguém imagina aí que a imensa maioria do eleitorado vai se preocupar com o país, com os danos que estamos sofrendo, com as injustiças, com a ditadura do STF, com a demagogia, com o combate à corrupção? Nada disso. Cada um vai escolher o candidato que o beneficie de alguma forma. O resto é discurso de redes sociais.

CONCORRENTES AO GOVERNO FALAM DE SEUS PLANOS E PROPOSTAS EM SÉRIE DE ENTREVISTAS NO PROGRAMA SICNEWS

Os principais candidatos à sucessão estadual andam percorrendo a mídia, já falando sobre seus planos, ideias, realizações, trabalho. Num dos programas de maior audiência da TV rondoniense, o SIC News, apresentado por Everton Leoni com apoio e Nataly Missias, três dos quatro principais nomes que querem chegar ao Palácio Rio Madeira/CPA foram entrevistados.

O primeiro foi Marcos Rogério. Muito seguro, mostrando uma nova visão da política, mais centrado, ele falou com clareza sobre vários temas, fez críticas ao atual governo, garantiu prioridade à saúde e enumerou investimentos feitos com recursos vindos de emendas que ele garantiu como senador.

Hildon Chaves também participou do SICNews, mas na segunda-feira. Falou sobre seus projetos, destacou que seu vice, Cirone Deiró, “foi um presente de Deus” e e mesmo não repetindo grandes performances, como sempre fez, deixou claro sua força como um político pronto para ser Governador.

O terceiro participante foi Adailton Fúria. Afiadíssimo, ele enumerou as realizações do seu mandato e meio como prefeito de Cacoal, chegou a se emocionar ao destacar um dos seus muitos programas sociais que criou, disse que como em Cacoal, a saúde pública terá soluções práticas no seu governo e avaliou sobre o que pretende fazer em vários setores da administração.

Os outros dois concorrentes já oficializados opor seus partidos (Expedito Netto, do PT e Samuel Costa, do PSB) também serão entrevistados, em datas ainda a serem confirmadas.

QUATRO MULHERES, CINCO HOMENS: SURGEM CADA VEZ MAIS NOMES PARA A CORRIDA AO SENADO EM RONDÔNIA

A disputa pelas duas cadeiras ao Senado tem cada vez mais concorrentes. Depois de Sílvia Cristina, Fernando Máximo, Bruno Scheid, Luís Fernando da Sefin, Acir Gurgacz, Luciana Oliveira e Neidinha Suruí, escolhidos por seus partidos e Federações, surge outra candidatura muito forte: a da ex-deputada federal Mariana Carvalho, do Republicanos, que será o segundo nome apoiado pela Federação União Brasil/Progressistas, na disputa de outubro, junto com Sílvia.

Nesta semana, mais um político rondoniense se une a este grupo que quer chegar ao Senado. O do vereador Nilton Souza, que aceitou convite do novo presidente regional do PSDB, o também vereador e presidente da Câmara Municipal, Gedeão Negreiros, para representar os tucanos na eleição.

Dos oito postulantes até agora às duas cadeiras, quatro são mulheres, fato inédito nas disputas eleitorais em Rondônia. O quadro ainda não está fechado. Partidos menores também podem apresentar candidaturas, com nomes menos conhecidos, mas que, certamente, terão espaço entre o eleitorado rondoniense.

Sílvia e Mariana estarão na corrida representando uma Federação muito forte. Luciana e Neidinha Suruí disputarão o eleitorado da esquerda. A representação feminina nunca esteve tão forte numa disputa ao Senado como neste ano. O eleitor escolherá duas mulheres, dois homens ou um representante de cada sexo para representá-lo no Congresso? Só as urnas responderão.

INÉDITO: MOSQUINI ANUNCIA VINDA DE TÉCNICOS DO STF PARA CONHECER SITUAÇÃO REAL DOS PRODUTORES AMEAÇADOS DE PERDEREM TUDO

Uma representação do Supremo Tribunal Federal I(STF) virá a Rondônia em breve. O anúncio foi feito, em suas redes sociais, pelo deputado federal Lúcio Mosquini, que conseguiu, junto ao Supremo, uma visita técnica ao Estado, para que sejam colhidas informações nas reservas criadas no Estado e onde se pretende defenestrar centenas de famílias de produtores rurais.

Mosquini relata que a visita de representantes do STF acontecerá no mês de maio, para uma diligência oficial, para ter subsídios à análise e decisão sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona leis estaduais sobre redução e gestão federal em Unidades de Conservação.

O centro da discussão no STF envolve uma ADI, a ação de inconstitucionalidade de uma lei estadual, de autoria do deputado Dr. Luiz do Hospital, que quer readequar os limites de reservas como Minas Novas, Rio Pardo e Soldado da Borracha. Obviamente que a intenção da legislação estadual, agora em discussão no STF, é proteger todas as famílias ameaçadas de perderem tudo, mesmo com ampla documentação e produzindo nestes locais há décadas.

Segundo Mosquini, “o objetivo da diligência é permitir que o corpo técnico do STF vá além da análise documental e observe, in loco, a realidade socioeconômica das famílias que ocupam essas áreas há décadas”.

Para o deputado, a articulação garantiu que a equipe técnica do Supremo realize visitas “em pontos estratégicos do Estado, incluindo o município de Buritis, para compreender os conflitos entre a preservação ambiental e o direito de posse e produção”. Para ele, “essa etapa é essencial para que o julgamento do mérito da ação considere a realidade das ocupações consolidadas, buscando uma solução que garanta segurança jurídica aos produtores”.

O RACHA ESTÁ OFICIALIZADO: VICE-GOVERNADOR NÃO TEM MAIS INDICADOS NO GOVERNO RONDONIENSE

Para surpresa de ninguém dos meios políticos, o governador Marcos Rocha exonerou, nesta semana, um grande número de ocupantes de cargos em seu governo, indicados pelo seu vice, Sérgio Gonçalves. A decisão apenas oficializa, definitivamente, o rompimento político já registrado há vários meses, o que culminou, aliás, na decisão de Rocha de não passar o poder ao seu antes aliado e manter-se no cargo, sem disputar uma vaga ao Senado, até o 5 de janeiro do ano que vem.

Com as medidas que têm tomado, o Governador do Estado deixa definitivamente claro o rompimento, cortando todos os laços de um tênue cordão umbilical que ainda Sérgio Gonçalves mantinha na administração estadual. Obviamente que os cargos agora disponíveis serão ocupados por aliados e néo aliados de Rocha, no processo eleitoral que se avizinha.

Marcos Rocha já definiu, há longo tempo, que não concorreria a nenhum cargo em outubro próximo e que permaneceria na sua cadeira, desde o rompimento com seu vice. O que ainda não se sabe é se, sem qualquer apoio interno do Governo e ainda sem um partido viável, Sérgio Gonçalves ainda decidirá disputar algum cargo eletivo este ano.

Embora se mantenha no União Brasil e seu irmão, Júnior, seja o presidente da legenda, quem decide os caminhos da sigla é o deputado federal Maurício Carvalho. E ele já escolheu que o candidato ao Governo será Hildon Chaves, com Cirone Deiró como vice. Gonçalves também não tem mais ligação com o PRD, agora comandado por seu adversário político de longo tempo, o atual chefe da Casa Civil do Governo, Elias Rezende.

Neste momento, a situação política de Sérgio Gonçalves é absolutamente complexa. Até agora, ele não comentou as demissões dos seus indicados no Governo e nem se manterá seu projeto de disputar o Governo. Aguardemos, pois!

A PODRIDÃO DO CASO MASTER ESPALHA SEU FEDOR ENTRE ALTAS AUTORIDADES QUE, CLARO, NÃO QUEREM VER TUDO ÀS CLARAS

Jatinhos sempre disponíveis em Brasília, festanças regadas a moças lindas do job internacional e mais de 60 milhões de reais gastos em grandes festas para autoridades em Londres, Nova York e Lisboa: tudo isso faz parte, com provas irrefutáveis, das investigações da Polícia Federal sobre como funcionava o esquema do Banco Master para cooptar gente poderosa.

E isso pode ser apenas a ponta do iceberg, na podridão da roubalheira que culminou com um dos mais duros golpes contra o sistema financeiro brasileiro, dado com aval ou, no mínimo, com o lava-mãos de muita gente graúda no Congresso, no Governo e até na Suprema Corte brasileira. Os primeiros números apontam 12 bilhões do rombo. Mas há cálculos que levam a valores muito maiores.

As festanças (com vídeos que começam a aparecer na internet, com lindas jovens pouco vestidas) os eventos regados a comida e bebida a custos altíssimos e todas as benesses proporcionados por Daniel Vorcaro, beneficiavam ministros das altas cortes (não só do STF) e do atual governo; senadores, autoridades da Procuradoria Geral da República e de vários outros organismos, estão citados nos relatórios da PF.

Que ninguém se faça de ingênuo, então, para dizer que não entende porque o STF desencavou um pedido do PT de 2021, que quer restringir a utilização de provas concedidas por delação premiada para o esclarecimento de crimes.

O caso Master é só podridão. E quem está envolvido nele, mesmo fedendo publicamente, quer escapar das investigações do jeito que puder, usando todas as armas e forças que tiver e puder. Não está claro?

VENDA ILEGAL DE REMÉDIOS PARA EMAGRECER MOBILIZA A POLÍCIA. ALERTA É QUE DOSES PODEM SER MORTAIS!

O esquema é emagrecer e com quanto menos esforço e gasto financeiro, melhor ainda! Milhares de pessoas em Rondônia correm atrás dos chamados remédios milagrosos, alguns que equivaleriam a quase uma cirurgia bariátrica, como se ouve aqui e ali (menos nos meios médicos sérios, é claro!) Produtos como Mounjaro e outros; à base de Tirzepatida e outros, que podem fazer o paciente perder a fome e emagrecer vários quilos em pouco tempo.

Muita gente começou a procurar os produtos milagrosos. Em algumas farmácias, o Mounjaro de 2.5 miligramas pode custar até 1.500 reais. O de 10 mg, salta para cerca de 3.500 a 3.800 reais. Outros medicamentos semelhantes também custam caro. E todos têm mais um quesito em comum: só podem ser comprados através de receita médica.

Golpistas e malandros começaram a trazer a Tirzepatida ilegalmente de países vizinhos, vendendo a droga sem receita e sem qualquer cuidado. Os problemas começaram a aparecer e as denúncias também. Foi neste contexto que a polícia, através pela da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor de Rondônia. Uma operação foi deflagrada e as apurações identificaram a oferta clandestina destes remédios de emagrecimento, todos sujeitos a controle especial e vendidas fora das normas sanitárias.

Vários locais suspeitos do comércio ilegal foram descobertos e as ações policiais continuam. As autoridades alertam sobre o uso de medicamentos sem procedência conhecida e, ainda, sem orientação médica. Usar este tipo der droga sem controle, pode matar e não só emagrecer!

CRISPIN PEDE REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL NO ESTADO

Proposta do deputado estadual Ismael Crispin toca numa atividade importante do Estado, mas que precisa ser regulamentada, para proteger não só os profissionais da área, mas também os usuários, porque a questão envolve riscos à saúde. Por isso, ele defendeu a regulamentação da atividade de bronzeamento artificial, destacando a necessidade de enfrentar a informalidade e garantir mais segurança para trabalhadores e consumidores.

Crispin ressaltou que a atividade já é uma realidade em Rondônia, mas ainda ocorre sem controle e sem respaldo legal, o que gera insegurança tanto para quem trabalha quanto para quem utiliza o serviço. “Essa atividade já acontece todos os dias, em diversos locais, e o que nos preocupa é que essas pessoas seguem na informalidade. Fechar os olhos não resolve o problema”, afirmou.

Por isso, o parlamentar apresentou um Projeto de Lei com o objetivo de regulamentar o setor, reconhecendo uma atividade já existente e propondo a atuação do Estado na organização e fiscalização. “O que estamos propondo é reconhecer essa realidade e fazer o que o Estado deve fazer: organizar, fiscalizar e trazer responsabilidade”, destacou.

O parlamentar também chamou atenção para o fato de que grande parte dos profissionais da área são mulheres, reforçando a importância de reconhecer e respeitar essas empreendedoras. “Se queremos valorizar as mulheres, precisamos também olhar para aquelas que estão todos os dias empreendendo e sustentando suas famílias. Essas profissionais merecem respeito e segurança para exercer sua atividade”, afirmou.

GEDEÃO OUVE A POPULAÇÃO, ORGANIZA SEU PARTIDO, MAS NÃO ABRE MÃO DE APOIAR AÇÕES SOCIAIS NA CAPITAL

Percorrer a cidade, ouvindo a população e lutando para atender suas reivindicações. Comandar a complexa Câmara de Vereadores. Dirigir o PSDB, partido que volta à cena política e, ao mesmo tempo, não esquecer as ações sociais, que beneficiam o porto-velhense. Todo este pacote de ações faz parte do trabalho do vereador Gedeão Negreiros, uma liderança política que tem crescido muito junto à opinião pública da sua terra.

Nas últimas semanas, Gedeão tem apresentado à Prefeitura várias reivindicações de moradores de vários bairros de Porto Velho. Pede e acompanha até que a solução apareça. Ao mesmo tempo, reorganiza seu partido, o PSDB, confirmando, por exemplo, o nome do conhecido empresário Lindomar Carreiro, o Lindomar do Sanduba´s, como secretário executivo do partido.

Gedeão ainda dedica boa parte do seu tempo e atividades para as questões sociais, atendendo a comunidade. Neste último domingo, por exemplo, colaborou com uma ação especial de Páscoa para as famílias do bairro Nova Porto Velho. O evento solidário aconteceu na Rua Miguel Chaquian e reuniu dezenas de crianças e pais da comunidade.

Para celebrar a data, foram distribuídas sacolinhas de chocolates para a criançada, além de uma confraternização com bolo de chocolate e refrigerante para todos os presentes. A iniciativa reforça o compromisso do vereador em apoiar a comunidade, ajudando a levar alegria, união e um momento de lazer para as famílias da Capital.

PERGUNTINHA

Na sua opinião, a posse do ministro Nunes Marques como presidente e André Mendonça como vice no Tribunal Superior, ambos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, vai garantir um comando nas eleições totalmente isento, com igualdade de decisões para todos os candidatos ou pode se repetir o que houve na última eleição presidencial, onde um dos concorrentes era impedido de falar mal do outro?