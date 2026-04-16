Ieda Chaves destina R$ 410 mil ao projeto EmpreendePET para impulsionar setor em Porto Velho

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 16/04/2026 às 10h40

Com foco no fortalecimento do empreendedorismo local, na geração de renda e na ampliação de oportunidades para micro e pequenos negócios, Porto Velho recebe, neste fim de semana, de 17 a 19 de abril, o Projeto EmpreendePET. A programação começa sempre às 17h, no Espaço Alternativo, reunindo iniciativas voltadas à inovação, à valorização da cultura feminina e à promoção da cidadania animal.

A realização do evento conta com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 410 mil, destinados pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) à Associação Cultural Bloco Carnavalesco Banda do Vai Quem Quer (ACBVQQ), responsável pela organização do projeto. Os recursos têm origem na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e serão aplicados na estruturação e viabilização do evento, que contará ainda com outras fontes de apoio e parcerias institucionais.

De acordo com a parlamentar, “será um encontro pensado com muito carinho para incentivar o empreendedorismo, valorizar nossas mulheres empreendedoras e, principalmente, promover a adoção responsável, dar um novo lar a um amigo e transformar vidas”. Ieda Chaves defendeu ainda que o evento será importante para o fortalecimento do movimento de cuidado, inovação e amor pelos animais.

Integração

A presidente da ACBVQQ, Siça Andrade, ressalta que o Festival Empreende BVQQ cria um ambiente de integração entre cultura, tecnologia e desenvolvimento econômico. Segundo ela, nesta edição, o evento amplia seu alcance social ao incorporar a cidadania animal como eixo transversal da programação, com ações voltadas à conscientização sobre proteção, respeito e bem-estar dos animais.

“A proposta é alinhar desenvolvimento econômico, protagonismo feminino, cultura popular e responsabilidade socioambiental”, afirmou Siça Andrade.

Serviço

O EmpreendePET é uma iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo criativo em Rondônia, integrando a tradicional Banda do Vai Quem Quer à promoção de negócios com a Feira de Artesanato Mulher Empreendedora, gastronomia, além do setor pet. O evento ocorre nos dias 17, 18 e 19 de abril, a partir das 17h, no Espaço Alternativo, também com apresentações musicais e de danças.