Virginia Fonseca usa bolsa rara de grife de cerca de R$ 140 mil em jantar em Madri

Por R7

Publicada em 16/04/2026 às 11h45

Virginia Fonseca caprichou em seu figurino para ir jantar em um restaurante de luxo em Madri, na Espanha, na noite desta terça-feira (14), onde está para visitar o namorado, Vini Jr.. A influenciadora estava com um vestido da marca brasileira TIG, que custa R$ 2.590, com um casaco preto e muitas joias.

Mas o que chamou mesmo a atenção foi a bolsa escolhida. Trata-se de um modelo Kelly 25 mini da grife francesa Hermès, na cor preta e com detalhe dourado, que não sai por menos de R$ 140 mil.

Além do valor alto, a peça é rara e disponível apenas para clientes “VIPs” ou por encomenda.

Proibida de tirar fotos

O restaurante que Virginia escolheu para usar o look era para um público mais reservado — e endinheirado — na Espanha. Tanto que a influenciadora, que estava acompanhada por amigos, foi proibida de fazer registros no local.

“Não pode tirar foto e nem gravar vídeos aqui, gente [risos]. Porque eles não querem que estrague a experiência do cliente”, explicou.

Virginia confessou que não gostou muito de ser barrada de fazer os conteúdos para suas redes sociais, em que tem mais de 54,8 milhões de seguidores.

“Achei legal, mas não achei também [risos] Queria mostrar para vocês como é lindo aqui”, disse ela.