Após defender concessão da BR-364, Confúcio anuncia articulação no Ministério dos Transportes para tentar reduzir valor do pedágio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/04/2026 às 11h12

PORTO VELHO, RO - O senador Confúcio Moura (MDB) afirmou ter apresentado ao Ministério dos Transportes um conjunto de sugestões voltadas à redução do valor do pedágio cobrado na BR-364, em movimento que ocorre semanas após o parlamentar defender publicamente o modelo de concessão da rodovia e sustentar a cobrança como instrumento de financiamento para obras estruturais e ampliação da segurança viária no estado.

Em vídeo divulgado nas redes sociais e acompanhado de peça gráfica com a mensagem “O pedágio vai baixar”, o senador informou que esteve no Ministério dos Transportes reunido com o ministro da pasta e integrantes da equipe técnica para tratar de alternativas destinadas à revisão dos custos tarifários incidentes sobre os usuários da rodovia federal. Segundo Confúcio, uma das propostas apresentadas consiste no aumento do número de praças de pedágio para permitir cobrança proporcional ao trecho efetivamente percorrido por cada motorista.

“Eu estou saindo do Ministério dos Transportes, onde eu vim aqui trazer sugestões ao Ministro dos Transportes, sua equipe de secretários, no sentido de reduzir o preço da hospedagem. Então, ficou combinado, por exemplo, aumentar o número de praças para realmente a pessoa só pagar o quilômetro rodado. E o segundo aspecto é o pessoal que faz tratamento de câncer, natural do amor, usa carro próprio, que também fosse estudado ou reduzido ou diminuído ou isentado essas taxas de pedágio. Terceiro, os doentes de hemodiálise, que fazem três sessões de hemodiálise por semana. Também a mesma situação. E o quarto são os alunos, os estudantes universitários que fazem pequenos deslocamentos e às vezes também em carros próprios ou fazem carona de colegas. Faço sistematicamente e diariamente poder também gozar desses incentivos aqui do Ministério. Então ficou de ser analisado e brevemente terei a resposta e eu acredito que tenha positivo”, declarou o parlamentar.

De acordo com a publicação feita pelo senador em seu perfil oficial no Instagram, as propostas foram apresentadas ao ministro dos Transportes, George Santoro, e à secretária nacional de Transportes Rodoviários, Viviane Esse. No texto da postagem, Confúcio afirmou ter defendido medidas como cobrança proporcional por quilômetro rodado e benefícios direcionados a usuários considerados recorrentes ou em situação de necessidade, especialmente pacientes em tratamento de saúde e estudantes.

Segundo o senador, as sugestões permanecerão sob análise técnica do Ministério dos Transportes e serão acompanhadas por seu gabinete nos próximos dias.

A nova manifestação pública representa inflexão discursiva relevante em relação ao posicionamento adotado anteriormente por Confúcio Moura no debate sobre a concessão da BR-364. Em 27 de março de 2026, ao lançar a série de publicações “Entenda a BR-364”, o senador sustentou que a concessão da rodovia era a alternativa necessária para enfrentar problemas estruturais históricos da via e passou a defender publicamente o modelo de pedagiamento como mecanismo de viabilização de investimentos estimados em R$ 10,2 bilhões para a rodovia.

Na ocasião, Confúcio afirmou que o debate sobre pedágio era legítimo, mas sustentou que a discussão precisava considerar o histórico de acidentes, mortes e limitações estruturais da BR-364. O parlamentar também associou a concessão à expectativa de duplicações, implantação de terceiras faixas, monitoramento eletrônico e ampliação dos serviços de socorro ao usuário.

Antes disso, em 28 de janeiro de 2026, o senador já havia se manifestado reiteradamente em defesa da concessão da rodovia durante o período de maior repercussão pública sobre as tarifas cobradas. Em uma de suas manifestações daquele período, afirmou que a tarifa poderia e deveria ser questionada, mas reiterou que a concessão seria instrumento para ampliar a segurança e reduzir acidentes na BR-364.

Agora, ao passar a defender publicamente mecanismos de redução tarifária e benefícios setoriais, o senador desloca parte do debate para a modelagem operacional da cobrança, propondo ajustes no sistema sem afastar sua posição favorável à concessão da rodovia federal.