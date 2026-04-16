Ana Maria Braga exalta filhas de Silvio Santos no comando do SBT:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 16/04/2026 às 11h40

A apresentadora Ana Maria Braga, 77, esteve entre os destaques do Troféu Imprensa 2026, realizado nesta tarde, e aproveitou a ocasião para prestar homenagem a Silvio Santos, além de comentar sobre a atual gestão do SBT após a morte do comunicador.

Ao falar sobre o apresentador, Ana Maria destacou o legado deixado por ele na televisão brasileira, classificando-o como um dos maiores nomes da comunicação no país. Apesar de nunca ter tido convivência próxima com o fundador da emissora, ela ressaltou a relevância de sua trajetória.

A apresentadora também fez questão de elogiar o trabalho das filhas de Silvio — Daniela Beyruti, Patrícia Abravanel e Rebeca Abravanel — que assumiram o comando do SBT. Segundo ela, o legado do pai está sendo conduzido com competência pelas herdeiras.

Nos bastidores do evento, Ana Maria revelou que chegou a parabenizar as irmãs pela forma como vêm liderando a emissora. Ela ainda reforçou a força feminina no cenário atual, afirmando que as mulheres seguem conquistando cada vez mais espaço.