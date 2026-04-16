Março de 2026 foi um mês marcado por ações de valorização das mulheres no IFRO

Por IFRO

Publicada em 16/04/2026 às 11h19

Março de 2026 foi um mês marcado por ações de valorização das mulheres no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste. As atividades ocorrem dentro e fora de sala de aula, promovendo a valorização feminina, o respeito às mulheres e combatendo o preconceito.

Logo no início do mês, em 9 de março, foi realizado um momento cívico especial, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A ocasião reuniu a comunidade escolar no Auditório, contando com a participação do Reitor do IFRO, Moisés Sousa, que deixou sua mensagem de homenagem às mulheres e destacou o programa “Mulheres no IFRO: Voz, Poder e Proteção”.

Na oportunidade, o Diretor-Geral do campus, Marcos Anequine, parabenizou todas as mulheres: “parabéns a todas as mulheres que, com determinação e sensibilidade, fazem a diferença em cada espaço que ocupam. Vocês merecem sempre respeito, igualdade e valorização”, destacou.

Durante o momento cívico, houve ainda atividades voltadas para as mulheres. O Professor Jefferson Vargas fez a leitura de um texto em homenagem às mulheres. A Assistente Social Cacieli de Oliveira fez uma apresentação musical de valorização às mulheres. Foi exibido um vídeo com mensagem de homenagem às mulheres que foi produzido pelo Grêmio Estudantil do Curso Técnico Integrado. E foram apresentadas outras ações em prol das mulheres desenvolvidas pela comunidade acadêmica.

Respeito e valorização das mulheres

No momento cívico, foram apresentadas as ações de um projeto de combate à misoginia e de valorização feminina que estava sendo realizado junto a estudantes do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. O projeto “Da História de Lutas ao Caminho de Respeito” foi coordenado pela Psicóloga do campus, Vanessa Santana, sendo realizado em conjunto pela equipe do Depae (Departamento de Assistência ao Educando), docentes e técnicos do campus.

O projeto envolveu diversas ações dentro e fora de sala de aula. Na disciplina de Língua Portuguesa, explorou-se o contexto histórico das lutas femininas por direitos. As disciplinas de Sociologia e Artes promoveram reflexões críticas sobre o combate ao preconceito e à misoginia. Foi explicado que misoginia é um tipo de preconceito específico direcionado às mulheres devido ao seu gênero. Também foi criado em conjunto com as turmas do Técnico Integrado um mural de fotos em que estudantes homenagearam mulheres importantes para suas vidas. E ao longo do mês foram expostos nos murais físicos e digitais do campus materiais de conscientização e combate à misoginia.

A Coordenadora do projeto, Vanessa Santana, explica que as ações tinham como meta não apenas celebrar a data do Dia Internacional da Mulher, mas também atuar na formação ética e cidadã, inclusive com trabalhos de conscientização e prevenção às formas de preconceito e misoginia. “Essa iniciativa é fundamental para fomentar o pensamento crítico no ambiente escolar, transformando o currículo em um espaço de conscientização social. Ao integrar diferentes áreas do conhecimento, a ação não apenas resgata a memória histórica, mas também capacita os estudantes a identificar e enfrentar desigualdades de gênero, promovendo uma cultura de respeito e equidade”, destacou. Ela ainda agradeceu a todas as pessoas envolvidas na organização realização do projeto.

Mulheres na Ciência

O Coletivo Estudantil “Mulheres Pensadoras e Cientistas: sujeitos invisíveis e esquecidos na história do pensamento” também promoveu ações especiais no Campus Colorado durante o mês de março. Nos blocos de sala de aula foram expostos para toda a comunidade escolar uma série de banners do projeto “Mulheres na Ciência”, promovido pelo coletivo. A exposição buscou promover o reconhecimento das mulheres como sujeitos ativos na construção do conhecimento. As mulheres destacadas nesta exposição incluíram Marilena Chauí, Ester Sabino, Djamila Ribeiro e Jaqueline Góes.

Além da exposição, o coletivo promoveu a roda de conversa “Ciência no Feminino: estratégias contra o epistemicídio feminino na história do pensamento”. A atividade ocorreu em 10 de março e foi aberta à comunidade escolar. E buscou enfatizar o protagonismo feminino na história da ciência, além de combater o epistemicídio feminino, que é a tentativa de impedir a participação de mulheres nas ciências. Houve a participação das Professoras da UFF (Universidade Federal Fluminense), Natany Assai e Emanuelle Alcântara, e da Professora do IFRO Colorado, Viviane Silva de Oliveira Nolascio.