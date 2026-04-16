Prefeitura de Nova Brasilândia recebe caminhonete com recursos de emenda do deputado Jean Oliveira

Por Ricardo Barros

Publicada em 16/04/2026 às 13h40

A Prefeitura de Nova Brasilândia D’Oeste foi contemplada, nesta quinta-feira (16/03), com uma caminhonete Hilux zero quilômetro que passa a integrar a frota oficial do município, fortalecendo os serviços públicos e garantindo mais eficiência no atendimento à população. O veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 278.714,80, destinada pelo deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, Jean Oliveira (PRD), em atendimento à solicitação do vereador Marcelino Natalício, o “Professor Marcelo”, com contrapartida da administração municipal.

Para o deputado Jean Oliveira, o investimento reforça o compromisso com o desenvolvimento dos municípios e com a melhoria dos serviços públicos. “Quero agradecer ao governador Marcos Rocha pela parceria e pelo apoio constante aos municípios. Seguimos trabalhando para levar recursos que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Essa caminhonete será fundamental para dar mais agilidade e suporte às ações da prefeitura”, destacou.

Representando o parlamentar, o vereador Marcelino Natalício realizou a entrega oficial das chaves ao prefeito. Durante o ato, ele destacou a importância da parceria com o deputado. “Gratidão ao deputado Jean Oliveira por atender ao nosso pedido. Hoje estamos entregando essa caminhonete que vai fortalecer ainda mais o trabalho da prefeitura, oferecendo melhores condições para os servidores e garantindo um atendimento mais ágil e eficiente à nossa população”, concluiu.

O prefeito Clodoaldo Alves, o “Ginão”, ressaltou a importância do veículo para o dia a dia da gestão municipal. Segundo ele, a caminhonete será utilizada em atividades de transporte, logística e apoio às equipes de trabalho. “Esse veículo chega em um momento importante e vai contribuir muito para dar mais rapidez às demandas da cidade. Agradeço ao deputado Jean Oliveira, que é um grande parceiro de Nova Brasilândia e sempre tem olhado com atenção para as nossas necessidades”, afirmou.