PS UNIR Medicina 2026 – Aberto período para manifestação de interesse

Por UNIR

Publicada em 16/04/2026 às 15h27

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) inicia nesta quinta-feira, 16 de abril, o período para manifestação de interesse no Processo Seletivo UNIR Medicina 2026. A etapa obrigatória para os candidatos classificados que desejam continuar concorrendo às vagas ofertadas pela instituição.

A manifestação de interesse ocorre antes da terceira chamada para matrícula do curso de Medicina e é condição indispensável para a permanência no processo seletivo. O não cumprimento dessa etapa implica a exclusão do candidato das fases seguintes.

Prazo para manifestação de interesse - Neste momento, o procedimento é destinado exclusivamente aos candidatos do curso de Medicina, com ingresso no primeiro semestre letivo. O período para manifestar interesse na vaga vai de 16 a 22 de abril de 2026, exclusivamente de forma online, por meio da página do candidato.

Chamadas para matrícula - Após a manifestação, os candidatos deverão aguardar a publicação da 3ª chamada, prevista para 27 de abril de 2026, data em que também serão divulgados o resultado da manifestação de interesse, o edital de convocação para matrícula e a convocação para as bancas de heteroidentificação, validação e verificação.

O envio da documentação para matrícula em 3ª chamada deverá ser realizado entre 28 de abril e 3 de maio de 2026. Já a 4ª chamada está prevista para 12 de maio de 2026, com envio de documentação entre 13 e 17 de maio de 2026, conforme o cronograma de chamadas adicionais do PS UNIR Medicina 2026.

Cronograma resumido – Manifestação de interesse e matrículas

Manifestação de interesse: 16 a 22/04/2026

Resultado da manifestação: 27/04/2026

Recursos: 09 e 10/05/2026

3ª chamada

Convocação para matrícula e bancas: 27/04/2026

Envio de documentação: 28/04 a 03/05/2026

4ª chamada

Convocação para matrícula e bancas: 12/05/2026

Envio de documentação: 13 a 17/05/2026

Recursos: 23 e 24/05/2026

Sou UNIR

Mais informações sobre o Processo Seletivo UNIR 2026 podem ser obtidas junto ao Serviço de Orientação ao Usuário (SOU UNIR), pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (69) 2182-2016.

Todos os documentos e etapas do PS UNIR Medicina 2026 podem ser acessados aqui, inclusive o cronograma adicional com as datas das próximas etapas.