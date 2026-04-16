Luizinho Goebel busca melhorias em ponte e infraestrutura no distrito de Novo Plano em Chupinguaia

Por Assessoria

Publicada em 16/04/2026 às 15h55

O deputado estadual Luizinho Goebel esteve no Departamento de Estradas de Rodagem (DER) acompanhado do vereador Gaguinho para tratar de demandas consideradas prioritárias para o distrito de Novo Plano, em Chupinguaia.

Durante a agenda, foram apresentadas solicitações voltadas à melhoria da infraestrutura local, com destaque para a situação da ponte de madeira sobre o Rio Pimenta, localizada na RO-496. Entre os principais pontos discutidos está o pedido de reparos emergenciais na atual estrutura, que atende moradores e produtores da região e é fundamental para o tráfego local.

Além disso, o parlamentar acompanhou o andamento do processo de licitação da nova ponte em concreto e aço, obra que já está em fase avançada e é considerada uma solução definitiva para garantir mais segurança e durabilidade à travessia.

Segundo Luizinho Goebel, a iniciativa busca assegurar melhores condições de mobilidade para a população, especialmente para o escoamento da produção rural e o acesso a serviços essenciais. A atuação conjunta com lideranças locais, como o vereador Gaguinho, reforça o compromisso com o desenvolvimento do distrito e com a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

O deputado destacou que seguirá acompanhando as demandas junto aos órgãos competentes para garantir que as melhorias saiam do papel e atendam às necessidades da comunidade.