Manoel Gomes irrita Regis Tadeu ao vivo e viraliza por não saber propostas

Por R7

Publicada em 16/04/2026 às 15h56

O cantor Manoel Gomes, eternizado pelo hit “Caneta Azul”, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais, mas desta vez o motivo não é musical. Pré-candidato a deputado federal para as eleições de 2026, o artista virou piada ao demonstrar total desconhecimento sobre as responsabilidades do cargo que pretende ocupar em Brasília.

Durante uma participação no Além da Notícia, programa apresentado por Paulo Mathias, o músico foi colocado contra a parede pelo jornalista e crítico musical Régis Tadeu. Questionado diretamente sobre o que faz um deputado federal, Manoel Gomes tentou se esquivar com uma metáfora inusitada, afirmando que “só se sabe trabalhar quando se pega na enxada” e que suas propostas seguem guardadas “em off”.

A postura evasiva do cantor tirou Régis Tadeu do sério. O crítico não hesitou em classificar a situação como uma “loucura”, questionando como alguém se lança em uma disputa eleitoral sem apresentar uma plataforma mínima ou entender a mecânica da Câmara. Em tom de mistério, o músico rebateu dizendo que o momento certo de falar chegará e que “é segredo”.

Ao longo da entrevista, Manoel Gomes também se recusou a definir seu espectro político, fugindo das etiquetas de direita ou esquerda com um simples “sou mais na minha”. Até temas sensíveis, como a corrupção, foram tratados com generalidades. Segundo o artista, ele “não veio para consertar o que está errado”, o que aumentou ainda mais o espanto dos presentes e da audiência.