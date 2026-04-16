Adriane Galisteu evitou álcool até quase os 40 por conta do pai alcoólatra

Adriane Galisteu, 52, contou que só passou a consumir bebidas alcoólicas depois dos 37. A apresentadora explicou que, durante muitos anos, evitou qualquer contato com álcool. Essa escolha tem relação direta com a história do pai, Alberto Galisteu, que enfrentava o alcoolismo. Ele morreu quando Adriane ainda era adolescente, aos 15 anos, o que influenciou bastante sua postura ao longo da vida.
O assunto surgiu durante um bate-papo com Maya Massafera. Ao ser questionada se já havia exagerado na bebida, ela afirmou que nunca chegou a esse ponto. Adriane destacou que crescer com um pai alcoolista acabou funcionando como um limite natural. Por isso, levou muito tempo até se sentir confortável para beber.
Hoje, no entanto, a realidade é diferente. Ela revelou que costuma beber ocasionalmente, geralmente uma taça de vinho ou champanhe ao lado do marido, Alexandre Iodice. Mesmo assim, faz questão de ressaltar que sempre manteve o controle. Segundo ela, já chegou a beber a ponto de ficar levemente tonta, mas nunca perdeu a noção do que estava acontecendo.
Ela também relembrou que, no passado, nem sequer mantinha bebidas alcoólicas em casa, nem mesmo para visitas. Adriane contou que alguns amigos estranhavam a situação quando iam jogar baralho e não encontravam álcool disponível. Ao ser questionada, respondia que oferecia apenas refrigerante, suco ou água, deixando claro que bebida alcoólica não fazia parte do ambiente.
