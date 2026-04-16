Patrícia Abravanel celebra 7 anos do filho com linda festa

Por R7

Publicada em 16/04/2026 às 16h03

A casa da apresentadora Patrícia Abravanel está em festa! Ocorre que o filho mais novo da artista está celebrando mais um ano de vida e ganhou uma festa especial para comemorar o aniversário. A famosa é casada com o empresário Fábio Faria. O casal oficializou a união em 2017, após cerca de quatro anos de namoro e noivado. Do relacionamento eles são pais de três crianças.

O primogênito se chama Pedro. O garotinho que está com 11 anos é o que mais aparece nas redes sociais. Ele é um grande fã de esportes e participa de torneios de tênis. O garotinho já participou de vários campeonatos e já coleciona uma série de medalhas na modalidade.

Jane é a filha do meio do casal. Ela completou oito anos há alguns meses. Na ocasião, ela ganhou uma declaração do papai que emocionado exaltou as qualidades da herdeira. Já o caçula, carrega o mesmo nome do avô famoso. Senor e celebrou mais um ano de vida nesta quarta-feira (15). Apesar de ser conhecido e ter feito fama nacional e internacional como Silvio Santos, esse era apenas o nome artístico do saudoso comunicador. Seu nome de batismo era Senor Abravanel.

Nesta quarta-feira (15), Patrícia Abravanel celebrou o aniversário de seu filho mais novo com uma festa realizada em sua mansão, localizada em na região nobre em São Paulo. Na ocasião, a apresentadora divertiu os seguidores ao mostrar detalhes da festa de aniversário do filho caçula, Senor Abravanel Faria.

No entanto, quem chamou a atenção na festa foi o sobrinho da famosa, o pequeno Benjamin, de dois anos, filho da irmã de Patrícia, Rebeca Abravanel e do ex-jogador Alexandre Pato. Ainda com apenas dois anos, o pequeno ao apagar a vela do bolo antes do primo, ficou chateado e não escondeu o descontentamento e chegou a choramingar. A situação, no entanto, arrancou risadas de Patrícia, que compartilhou tudo com bom humor em seu perfil nas redes sociais.

Já em outro clique, Patrícia Abravanel encantou ao mostrar vários momentos da festinha do filho, realizada em sua casa,. “Deu tudo certo”, escreveu a apresentadora ao publicar fotos ao lado do marido e dos três filhos. Enquanto posavam para as imagens, Benjamin continuou aprontando e chegou a subir na mesa para pegar doces.