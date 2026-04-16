Celso Portiolli fala sobre volta da Banheira do Gugu:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 16/04/2026 às 15h53

Celso Portiolli, 58, falou sobre a volta da “Banheira do Gugu”, no “Domingo Legal” (SBT) e garantiu que a proposta é gerar humor e entretenimento. Segundo ele, o quadro, que foi sucesso da segunda metade dos anos 1990, voltou reformulado e pretende manter o tom leve do programa.

“A ‘Banheira’ voltou pra ganhar Troféu Imprensa, mas ela voltou um domingo e… não, e ela voltou uma banheira comportada. A gente usa muito na linha do humor”, disse ele ao ser entrevistado para o portal Leo Dias durante a gravação da premiação, na última quarta-feira, 16, nos estúdios do SBT, em São Paulo.

Ainda durante o bate-papo, o veterano destacou que não busca audiência por apelação. “Então não é nada de apelo. Eu nunca fui desse feitio de ter uma audiência apelativa. Eu quero é entretenimento”, reforçou ele.

Portiolli revelou que a ideia de retomar o quadro já estava sendo estudada desde janeiro de 2025. O projeto, porém, foi interrompido quando a produção levou a “Banheira” para outra atração da emissora sem que ele fosse avisado.

“Era um projeto no papel do ‘Domingo Legal’, que foi interrompido pelo Rinaldi, que colocou no ‘Ratinho’ sem falar comigo. E eu vim falar com ele: ‘você colocou, mas era um projeto ‘Domingo Legal'”, expôs o apresentador.