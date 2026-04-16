Novas salas de aula ampliam estrutura de escola municipal em Ariquemes após indicação do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 16/04/2026 às 15h46

A Escola Municipal Professor Enoque Nunes da Silva, no Travessão B-40 Sul, Distrito de Joelândia no Município de Ariquemes, recebeu ampliação com novas salas de aula, banheiros e um novo reservatório de água. A obra foi realizada após indicação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), uma vez que a instituição conta também com o programa Mediação Tecnológica, que atende estudantes do ensino médio.



A nova estrutura escolar tem como objetivo aprimorar a capacidade de atendimento da unidade escolar, melhorar a infraestrutura física e oferecer mais conforto, segurança e qualidade aos alunos, professores e a toda a comunidade escolar.



Segundo Pedro Fernandes, o investimento representa um avanço importante para a educação e para a melhoria das condições de aprendizagem. “Educação de qualidade também passa por estrutura adequada. Essa obra vai garantir mais espaço, melhores condições de ensino e mais dignidade para alunos, professores e servidores da escola”, destacou o deputado.



Além da ampliação das salas de aula, a construção do bloco de banheiros e da caixa d’água fortalece a estrutura básica da unidade, assegurando melhores condições sanitárias e de abastecimento, fatores essenciais para o funcionamento adequado das atividades pedagógicas.



A iniciativa reafirma o compromisso com a educação, que gera resultados permanentes, valoriza os estudantes e oferece melhores condições para o futuro das novas gerações.