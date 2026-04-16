Dr. Rodrigo Rafael apresenta pré-candidatura e defende combate à violência doméstica em Rondônia

Por Via Rondônia

Publicada em 16/04/2026 às 15h33

O advogado, jornalista e professor universitário Rodrigo Rafael, de 41 anos, confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026 durante visita à redação do site Via Rondônia. Filiado ao Republicanos, ele afirmou que pretende atuar com foco em políticas públicas voltadas à segurança e à proteção social.

Durante a visita, Rodrigo destacou sua trajetória profissional, que reúne experiências nas áreas jurídica, acadêmica e jornalística. Ex-integrante das Forças Armadas e da Polícia Militar de Rondônia, onde atuou por cerca de 10 anos, ele ressaltou a vivência direta com a realidade da segurança pública no estado.

O pré-candidato também possui atuação na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia (OAB-RO), onde já ocupou cargos de liderança, incluindo o de Corregedor-Geral Adjunto em 2021.

Violência doméstica como prioridade

Um dos principais temas abordados foi o enfrentamento à violência doméstica em Rondônia. Dados do Observatório da Segurança Pública apontam que, entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026, o estado registrou 27 feminicídios e mais de 14 mil ocorrências de violência doméstica, evidenciando um cenário considerado preocupante.

Diante disso, Rodrigo Rafael defende a implementação de uma política estadual integrada, com foco na prevenção, no uso de tecnologia e na ampliação da resposta do poder público.

Ele citou a importância da Lei Maria da Penha como marco legal, mas avaliou que ainda há desafios na efetividade da proteção às vítimas. Segundo ele, a ausência de estrutura adequada, como delegacias especializadas, equipes multidisciplinares e acompanhamento contínuo, compromete o atendimento.

Propostas e medidas

Entre as propostas apresentadas, estão o monitoramento eletrônico de agressores, uso de aplicativos para denúncias, implantação de botões de pânico e maior integração entre forças de segurança, Judiciário e rede de assistência social.

Na área preventiva, o pré-candidato defende a inclusão de debates sobre respeito, igualdade e responsabilidade emocional nas escolas, além da criação de programas voltados à reeducação de agressores.

Ao comentar sua entrada na vida política, Rodrigo afirmou que pretende atuar com responsabilidade e compromisso público. Segundo ele, o enfrentamento à violência doméstica exige ações contínuas e estruturadas, envolvendo diferentes setores da sociedade.