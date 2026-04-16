Trump quer tomar Cuba, e o presidente da ilha diz estar

Por Otávio Preto/G1 São Paulo

Publicada em 16/04/2026 às 15h32

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, assegurou, nesta quinta-feira (16), que seu país está "pronto" para enfrentar uma agressão militar dos Estados Unidos e reafirmou o caráter "socialista" do Estado cubano devido ao 65º aniversário da invasão da Baía dos Porcos.

"O momento é extremamente desafiador e nos convoca a estarmos preparados para enfrentar sérias ameaças, entre elas a agressão militar", declarou o chefe de Estado.

O discurso vem em momento de pressão do lado norte-americano. Recentemente, Trump chegou a dizer acreditar que terá a "honra" de tomar Cuba.

"Não a queremos, mas é nosso dever nos prepararmos para evitá-la e, se for inevitável, vencê-la", acrescentou Díaz-Canel em um discurso feito diante de milhares de pessoas reunidas no centro de Havana para celebrar a vitória na batalha da Baía dos Porcos.

Entre 15 e 19 de abril de 1961, cerca de 1.400 anticastritas treinados e financiados pela CIA desembarcaram na Baía dos Porcos, a 250 quilômetros de Havana, sem conseguir derrubar o governo socialista de Fidel Castro.

A operação foi lançada após Havana ter colocado em prática uma reforma agrária e uma ampla campanha de nacionalizações de terras e empresas americanas.