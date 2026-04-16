Thiago Flores reforça a aprovação da urgência para endurecer penas contra assassinos de vigilantes

Por ascom

Publicada em 16/04/2026 às 14h10

BRASÍLIA, DF – A Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, em plenário, o requerimento de urgência para o projeto que recrudesce o tratamento penal para crimes de homicídio e lesão corporal contra profissionais de segurança privada. A medida garante que criminosos que atentarem contra a vida de vigilantes e guardas no exercício da função, ou em decorrência dela, enfrentem punições significativamente mais severas.

O texto aprovado estende a proteção legal não apenas ao profissional, mas também ao seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos até o segundo grau, quando o crime for motivado pela profissão da vítima. O objetivo é criar uma camada de proteção jurídica que hoje já existe para agentes de segurança pública, corrigindo uma lacuna histórica na legislação penal brasileira.

Para o Deputado Thiago Flores (União Brasil/RO), a urgência é uma questão de justiça com a categoria. "O profissional de segurança privada coloca a sua vida em risco diariamente para proteger o cidadão e o patrimônio, mas o Estado ainda o deixava vulnerável.

Ao aprovarmos essa urgência, enviamos um recado claro aos criminosos: quem tocar em um vigilante ou em sua família sofrerá o rigor máximo da lei. Segurança é uma só, seja ela pública ou privada, e o meu compromisso é com a vida de quem protege o nosso país", afirmou o parlamentar.

foto- Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados