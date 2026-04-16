Centro de Referência à Mulher participa de formação e reforça proteção

Por Adaides Batista

Publicada em 16/04/2026 às 12h02

A equipe do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) participa da 6ª Capacitação do Programa Mulher Protegida, promovida pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia (Seas), em Porto Velho. O encontro reúne gestores e técnicos de diversos municípios do estado, fortalecendo a articulação da rede de proteção e o aprimoramento das políticas públicas voltadas às mulheres.

Representando a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) da Prefeitura de Porto Velho, o Cram integra esse importante espaço de formação, troca de experiências e construção coletiva de estratégias para o enfrentamento à violência contra a mulher.

Para o prefeito Léo Moraes, “a participação da Semias nesse processo de capacitação é fundamental para fortalecer nossa rede de proteção e garantir um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente às mulheres. Investir na qualificação das equipes é investir na dignidade, na segurança e nos direitos da nossa população”.

Participação do Cram reafirma o compromisso da gestão municipal com a qualificação contínua das equipes

A promotora de Justiça do Ministério Público de Rondônia, Tânia Garcia, destacou que a capacitação é “um momento de troca, fortalecimento da rede de proteção e aprofundamento de estratégias no enfrentamento à violência contra as mulheres. Seguimos firmes na construção de políticas públicas mais humanas, eficazes e comprometidas com a garantia de direitos”.

“A capacitação aborda temas fundamentais, como o atendimento integral às mulheres em situação de violência, a atuação intersetorial da rede de apoio, estratégias de prevenção e o fortalecimento de políticas públicas que garantam direitos e ampliem o acesso das mulheres aos serviços de proteção”, explicou Elesandra Lopes, coordenadora do Cram.

A participação do Cram reafirma o compromisso da gestão municipal com a qualificação contínua das equipes e com o fortalecimento das ações de acolhimento, proteção e promoção dos direitos das mulheres.