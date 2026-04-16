Governo de Rondônia decreta ponto facultativo nesta segunda-feira (20), em razão do feriado de 21 de abril

Por Jane Carvalho

Publicada em 16/04/2026 às 11h51

O governo de Rondônia informa que não haverá expediente nas repartições públicas estaduais nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21), em razão de ponto facultativo e feriado nacional de Tiradentes. A medida, válida para órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo, segue o Decreto nº 31.210 de 19 de janeiro de 2026, que estabelece o calendário oficial de feriados e pontos facultativos do governo do estado para 2026.

O objetivo é assegurar o cumprimento do calendário institucional, alinhando o funcionamento dos órgãos estaduais e permitindo o planejamento antecipado dos serviços. A determinação envolve diversas secretarias e reforça a importância da organização administrativa, ao mesmo tempo em que orienta a população a antecipar demandas junto aos serviços públicos.

ATENDIMENTO NORMAL

Serviços de saúde seguem funcionando normalmente

Após o feriado, o atendimento ao público será retomado normalmente na quarta-feira (22). A medida não afeta áreas consideradas estratégicas, que seguem operando para garantir assistência contínua à sociedade durante o período.

Os serviços essenciais serão mantidos, assegurando o atendimento em setores fundamentais. Hospitais e unidades de saúde, além das forças de segurança, permanecem em funcionamento, garantindo suporte à população em situações de urgência e emergência.

SERVIÇOS MANTIDOS

Durante o período, estarão em atividade:

Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO);

Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO);

Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO);

Unidades de saúde.

PARA EMERGÊNCIAS, A POPULAÇÃO PODE ACIONAR OS NÚMEROS:

190 (PMRO);

192 (SAMU);

193 (Bombeiros);

197 (PCRO);

199 (Defesa Civil).

A iniciativa reforça o compromisso do governo de Rondônia com a continuidade dos serviços essenciais, garantindo atendimento nas áreas prioritárias e segurança à população durante o feriado prolongado.