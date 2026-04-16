Zé Felipe abre o jogo sobre abuso de remédios, uso de testosterona e romance com Ana Castela

Por POP Mais

Publicada em 16/04/2026 às 11h36

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, abriu detalhes sobre sua vida pessoal durante participação em um podcast na noite de terça-feira (14). O artista falou sobre saúde mental, uso excessivo de medicamentos, reposição hormonal, além de comentar seu antigo relacionamento com Ana Castela e a convivência com a ex-companheira Virginia Fonseca.

Durante a entrevista, o cantor relatou que enfrentou um período delicado no último ano, marcado por crises de ansiedade e uso excessivo de remédios. Segundo ele, chegou a consumir grandes quantidades de medicamentos para dormir, o que servia como uma forma de escapar de sentimentos difíceis.

Zé Felipe contou que percebeu a gravidade da situação ao notar reações físicas após o uso dos remédios, o que o levou a refletir sobre sua rotina e buscar ajuda profissional. Ele afirmou que passou a fazer acompanhamento com psiquiatra e psicólogo, além de adotar hábitos mais saudáveis, como a prática de exercícios físicos.

O cantor Zé Felipe – Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O artista também revelou que precisou iniciar reposição hormonal após identificar níveis muito baixos de testosterona. De acordo com ele, a condição afetava diretamente sua energia e disposição, inclusive para cumprir compromissos profissionais.

Na entrevista, Zé Felipe ainda comentou o breve relacionamento com Ana Castela, que durou cerca de dois meses. O cantor destacou o carinho e a admiração pela artista, mas afirmou que o namoro não evoluiu. Apesar do término, ele disse manter respeito e uma relação amigável.

Pai de três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — frutos do relacionamento com Virginia Fonseca, o cantor também falou sobre a dinâmica familiar após a separação. Segundo ele, a guarda é compartilhada e flexível, adaptada à rotina profissional de ambos.

Zé Felipe destacou que mantém uma relação harmoniosa com a ex-companheira, ressaltando a importância do respeito e da convivência saudável em função dos filhos. Para o cantor, preservar o diálogo é essencial para o bem-estar da família, mesmo após o fim do casamento.